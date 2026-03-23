Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВР проверява дали Пепи Еврото е арестуван в Белград

Попитали сме официално Сърбия, каза вътрешният минитър

Днес, 13:06
Емил Дечев
БГНЕС
Емил Дечев

Не можем нито да потвърдим, нито да отречем, че бившият следовател Петьо Петров, известен като Еврото, е бил задържан в Белград, заяви пред журналисти служебният вътрешен министър Емил Дечев. МВР-шефът направи своето изявление в Авиобазата на Гранична полиция в квартал „Враждебна“, където се проведе тържествена церемония по приемане на нова техника, предоставена по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 2021 -2027 г. на Европейския съюз.

"Направили сме нашата заявка до колегите в Белград, които да ни потвърдят доколко е вярна тази информация", каза Дечев.

Вътрешният министър допълни, че информацията за предполагаемото задържане на Пепи Еврото ще бъде оповестена публично, когато я получат. 

Срещу Петров се води съдебно дело за документна измама в особено големи размери, по което той е обвинен задочно след като преди няколко години буквално се изпари от България. Процесът срещу него върви в Софийски градски съд, като вече минаха няколко съдебни заседания.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Емил Дечев, Петьо Петров-Еврото

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?