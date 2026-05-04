47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна

04 Май 2026Обновена
БГНЕС

47-годишна жена от Литва намушка четирима души във Варна днес. Сигналът за нападението е получен в 13:57 часа. Нападателката е задържана от полицията, предаде БГНЕС.

Тя първо е нападнала двама мъже на улицата, а след това възрастна жена и мъж в супермаркета в близост. Минувачи и работещи в близките обекти са успели да затворят нападателката в магазина, докато дойде полиция.

Намушканите са прегледани, двама от тях са оперирани по спешност в болницата в тежко състояние, а другите двама са освободени.

Образувано е досъдебно производство, заявиха от полицията във Варна. Според БНТ при тестването на жената с дрегер, той е показал над 2 промила алкохол.

Варна

