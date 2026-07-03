Трансферите в Първа лига - лято 2026 г.

"ЧЕРНО МОРЕ"

Варненският клуб направи силен трансфер, след като се подсили с бившия нападател на националния ни отбор Александър Колев (33 г.). Той за последно бе в китайския втородивизионен "Нантонг Жиюн". Варненци преди това подписаха с португалското крило Дуарте Мигел да Силва Барандаш (26 г.), който за последно е бил в родината си за третодивизионния "Атлетико КП". "Черно море" привлече преди това аржентинския защитник Лучано Скуадроне (26 г.). Той е познат у нас от престоя си в "Берое" от юли 2023 до юли 2025 г. След това бе в албанския "Флямуртари". Нов в "Черно море" е и френският халф от марокански произход Мохамед Аши Буаклин (24 г.). Той е има 3 мача за "Нант" в Лига 1, играл е за последно за втородивизионния "Роде", има и мачове за юношеския национален тим на Франция.

Варненци привлякоха и нападателя Петър Андреев (21 г.). Той е бивш младежки национал, от 2023 до 2025 г. бе в "Локомотив" (Пд), а след това игра за "Монтана". От "Монтана" дойде и халфът Александър Тодоров (24 г.). "Черно море" привлече и защитника Венцислав Керчев (29 г.), който идва от "Добруджа". Преди това е играл за "Лудогорец", "Ботев" (Вр) и "Славия". "Черно море" също така предприе мащабна чистка след неуспешния сезон. Напуснаха капитанът Васил Панайотов, Асен Чандъров, Димитър Тонев, Росен Стефанов, Цветомир Панов и Влатко Дробаров.

"БОТЕВ" (ПД)

Пловдивският клуб си върна за треньор Станислав Генчев. Той първо привлече от изпадналия "Добруджа" десния бек Богдан Костов (24 г.), който е играл преди това в "ЦСКА 1948", "Монтана", "Спортист" (Своге) и др. След това като свободни агенти от "Черно море" дойдоха халфовете Асен Чандъров (27 г.) и Димитър Тонев (24 г.), които и преди са играли в "Ботев". От младежката формация на "Бенфика" дойде левият бек Владимир Семедо Мендеш (21 г.). Бившият национал Георги Миланов (34 г.) пък бе привлечен със свободен трансфер от "Динамо" (Букурещ). Нов е и угандийският национален защитник Тимоти Ауани (29 г.), досега играл за израелския "Ашдод".

"Ботев" си осигури и нов централен нападател. Това е нигериецът Чидера Окох (23 г.), който бе купен от гръцкия "Астерас" (Триполис). Преди е играл за чешкия "Слован" (Либерец) и малтиийския "Моста". От "Марица" пък бе върнат юношата на "Ботев" Велиян Видолов (20 г.). През изминалия сезон халфът игра в "Марица", като записа 33 мача, 15 гола и 11 асистенции.

Първият напускащ пък е гръцкият защитник Константинос Балоянис. След него с "Ботев" се разделиха Алекса Мараш, Таилсон, Антоан Конте, Габриел Нога и Талес да Силва.

"ЦСКА 1948"

Вицешампионът подписа с тунизийския централен халф Моатаз Земземи (26 г.), който досега бе капитан на шампиона на страната си "Клуб Африкан". Друг нов в столичния клуб е боливийският национал Ектор Куеяр (25 г.). Той до момента също бе капитан на клуба от родината си "Олуейс Реди". Нов в "ЦСКА 1948" е и френският халф Жул Мейер (24 г.), който идва от "Дижон". Преди него в клуба дойде централният защитник Костадин Илиев (24 г.), който от 2023 г. игра в "Монтана". Той е бил вече в "ЦСКА 1948", но в дублиращия отбор - през сезон 2021/22. С "ЦСКА 1948" се разделиха Симеон Василев, Садио Дембеле, Йоан Манян, Хуанми Карион, Луан Аугусто и Давид Ака. Централният защитник Адама Траоре пък бе пратен под наем в "Арда".

"ЛЕВСКИ"

Шампионът представи в един ден двама футболисти. Португалският халф Сержиньо (26 г.) е бил досега в родината си в "Санта Клара", където е носил капитанската лента. По неофициална информация "Левски" е платил за Сержиньо около 1 млн. евро. Бившият младежки национал на Мароко Мехди Мубарик (25 г., халф) пък идва от руския "Динамо" (Махачкала). Бил е шампион на Мароко с "Уидад".

"Левски" подписа договор и със защитника Алекс Сентейес (27 г.). Испанецът е бил във втория отбор на "Валенсия", има два сезона в Ла Лига с "Алмерия". Има два мача за юношеския национален отбор на Испания до 17 г. и два за селекцията до 19 г. под ръководството на настоящия треньор на "Ла Фурия" Луис де ла Фуенте.

Преди тях беше привлечен младежкият национал Адриан Райчев (20 г.). Нападателят е юноша на "сините" и идва от "Пиза", като е играл в Италия и за "Вис Песаро". Освен това в рамките на два дни бяха взети двама играчи от португалския "Шавеш" - анголецът Давид Кусо (22 г, ляв бек) и бразилецът Рейналдо (25 г.). По неофициална информация софийският клуб е платил за Рейналдо около 1.5 млн. евро. "Левски" също така се раздели с ганайския халф Карлос Охене, хърватския нападател Марко Дуганджич и с бразилския плеймейкър Рилдо.

"АРДА"

Клубът от Кърджали подписа договор с бразилския защитник Дерик Фернандо да Силва (24 г.). Той е бивш юношески национал на Бразилия. Играл е за "Сантос", португалския "Варзим" и др. "Арда" се подсили и с нападателя Преслав Бачев (20 г.), който досега бе футболист на "Левски". През пролетта на м.г. той игра под наем в "Ботев" (Вр), а през целия изминал сезон бе преотстъпен на "Дунав от Русе". "Арда" направи и трансферен удар, привличайки национала Виктор Попов (26 г.). Десният бек идва като свободен агент от полския "Корона" (Киелце), където изигра един сезон. Преди това е играл в "Черно море". Под наем от "ЦСКА 1948" дойде ивоарският защитник Адама Траоре, а с постоянен договор от същия клуб - левият бек Симеон Василев. Като свободен агент от "Септември" пристигна опитният вратар Янко Георгиев. "Арда" също така се раздели с вратаря Ивайло Неделчев, Пламен Крачунов, Емил Виячки, Густаво Каскардо, Патрик Луан, Джелал Хюсеинов, Уилсон Самаке, Андре Шиняшики и Феликс Ебоа Ебоа.

"СПАРТАК 1918" (ВН)

Варненци привлякоха сина на Христо Йовов - Кристиян (20 г.). Младият нападател е играл преди това в "Ботев" (Враца) и "Спортист" (Своге). Йовов обаче веднага беше преотстъпен на "Добруджа" с Даниел Халачев и Петър Принджев. Нов при варненци е и 25-годишният португалски халф Томаш Силва - юноша на "Спортинг", с който става шампион на Португалия през сезон 2020/2021. Играл е още във "Визела", "Варзим" и полския "Ягелония", с който печели Суперкупата на Полша, а за последно игра в "Добруджа". От клуба от Добрич дойде и друг португалец - защитникът Вашко Оливейра (25 г.).

Преди да вземе Силва Силва варненският клуб привлече испанеца Давид Валверде. А още по-рано привлече португалското крило Бубакар Хан (27 г.). Португалец е и защитникът Рикардо Соуза (25 г.), играл преди в "Портимонензе" и "Фамаликао". Под наем от турския "Гьозтепе", чийто треньор е Станимир Стоилов, пък дойде младежкият национал на Кот д’Ивоар Закария Тиндано (19 г.), който пред пролетта беше преотстъпен на "Ботев" (Пд). Договор със "Спартак 1918" подписа и бившият национален вратар Пламен Илиев (34 г.). Интересното е, че 3-кратният шампион с "Лудогорец" игра до средата на март в другия елитен варненски отбор - "Черно море". За да освободи място за Илиев, "Спартак 1918" се раздели с украинския вратар Максим Ковальов. С клуба разтрогнаха по взаимно съгласие Александър Янчев, Даниел Иванов и Иван Алексиев.



ЦСКА

Носителят на Купата на България привлече италианския халф Стефано Сенси от кипърския "Анортозис". 30-годишният играч е двукратен шампион на Серия А с "Интер" (2021, 2024) и има 9 мача и 3 гола с националната фланелка на "скуадра адзура" (2018-2022). Договорът му в София е за два сезона и той ще носи червения екип с №8.

Сенси е второто лятно попълнение на "армейците" след нидерландския нападател Жоел Зварц (27 г.), който беше купен от "Локомотив" (Пд). Той е играл преди за "Дордрехт", "Екселсиор" и АДО "Ден Хааг" в родината си, за германските "Ян" (Регенсбург), "Мюнхен 1860" и "Оснабрюк" и др.

Също така ЦСКА поднови договора на треньора Христо Янев за 2 години. Клубът се раздели с халфовете Улаус Скаршем и Илиан Илиев-младши, както и със защитника Иван Турицов.



"ЛОКОМОТИВ 1929" (СФ)

Столичните "железничари" назначиха за треньор Любослав Пенев и подписаха договор с него за 1+1 г. Той веднага предприе чистка в клуба - освободени бяха Джордън Айб, Иван Лагунджич, Джунейт Али, Доналдо Ацка, Диего Рапосо, Меси Биатомоусоука, Умут Хабил, а игралите под наем от "ЦСКА 1948" Луанн Аугусто и Садио Дембеле се връщат в своя отбор.

Ударно дойдоха и петима играчи. Сред тях е синът на треньора - Никълъс Пенев (21 г.), който идва от дублиращия отбор на ЦСКА. Оттам идва и нападателят Марк-Емилио Папазов (22 г.). От "Локомотив" (Пд) бе привлечен защитникът Калоян Костов (22 г.), халфът Димитър Костадинов (26 г.) досега бе в "Черноморец 1929" (Бс), а вратарят Цветан Цветков (17 г.) е юноша на "Левски".

"ДУНАВ ОТ РУСЕ"

Новият член на Първа лига назначи Емануел Луканов за треньор. Първото попълнение за новия сезон стана е колумбийският защитник Хосе Кабаркас (24 г.). Той е играл за последно в Северна Македония за "Македония Гьорче Петров". След него като свободни агенти от "Берое" дойдоха халфът Стефан Гаврилов (25 г.) и защитникът Станислав Йовков (18 г.). После само за един ден клубът подписа с трима играчи. Това са вратарят Пламен Пепеляшев (22 г.) от "Добруджа", десният бек Илкер Будинов (25 г.) от "Спартак 1918" (Вн) и португалският централен защитник Андре Алвеш (24 г.), който идва от чешкия "Динамо" (Чешке Будейовице), а преди това е бил в "Бейра Мар". Американското крило Джордан Сейнт-Луис (26 г.) е бил преди в "Академика" (Коимбра), а испанският нападател Алекс Валиньо (28 г.) е играл в "Тенерифе", "Кадис" и др. Русенци също така се разделиха с досегашния капитан Камен Хаджиев.



"СЛАВИЯ"

"Белите" продадоха на сръбския шампион "Цървена звезда" национала Кристиян Балов. Трансферната сума е 3 млн. евро, според сръбски медии. Столичният клуб си върна левия бек Димитър Буров (28 г.), който бе в клуба от 2016 до 2019 г. За последно той игра в "Монтана". От "Монтана" бе взет като свободен агент Умару Балде (26 г., крло), национал на Гвинеа Бисау. От "Ботев" (Вр) пък бе привлечен нападателят Йоан Борносузов (22 г.), играл преди в ЦСКА и академията на "Дженоа". От ЦСКА пък дойде бившият юношески национал Илиан Антонов (21 г.), който игра за последно за третия тим на "червените". Нов е сръбският дефанзивен халф Владимир Милетич (23 г.), който идва от "Напредак" (Крушевац). Той е бивш младежки национал на страната си. От "Спартак 1918" (Вн) пък дойде десният бек Мартин Георгиев (19 г.), който се бе договорил с "Ботев" (Пд), но в последния момент избра офертата на софийския клуб. В "Славия" се върна като свободен агент националът Владимир Николов (25 г.), който изкара един сезон в полския "Корона".

"Славия" също така освободи от състава защитника Лука Иванов и нападателя Любомир Костов.

"БОТЕВ" (ВР)

Първият нов във врачанския клуб е бившият национал Преслав Боруков (26 г.), който идва като свободен агент от португалския "Маритимо". Бил е още в "Етър", "Локомотив" (Пд), "Арда", английския "Шефилд Уензди", унгарския "Залаегерсег" и др. "Ботев" също така се раздели с централния защитник Росен Маринов.



"ЛУДОГОРЕЦ"

Разградският клуб обяви раздялата си с бразилския халф Педро Нареси и португалския защитник Диниш Алмейда.

"СЕПТЕМВРИ" (СФ)

Столичният клуб привлече бившия младежки национал Божидар Пенчев (24 г.), кой за последно игра в "Янтра". "Септември" също така предприе мащабна чистка, след като едва се задържа в Първа лига в края на миналия сезон. Освободени бяха треньорът Христо Арангелов, вратарят Янко Георгиев, Георги Върбанов, Робин Шутен, Доминик Ивкич, Стефан Стоянович и Симеон Василев, Борислав Маринов, Красиан Колев и Аюб Абу Батас. За нов треньор беше назначен португалецът Шимао Фрейташ, водил за последно Б отбора на "Брага". Той взе в тима сънародника си Педро Ферейра (26 г., дефанзивен халф).

"ЛОКОМОТИВ" (ПД)

Пловдивчани се разделиха с Калоян Костов и Ивайло Марков.