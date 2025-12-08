Медия без
Спортът по телевизията - 9 декември

Днес, 03:03

Диема спорт 3

02:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Финикс Сънс"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Висел Кобе" - "Чънду Жунчън"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Бурирам Юнайтед" - "Гангвон"

Нова спорт

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мачида Зелвия" - "Улсан"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Джохор" - "Шанхай Порт"

Макс спорт 1

15:00 Волейбол (жени): световно клубно първенство, "Дентил Прая" - "Замалек"
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Халкбанк" (Анкара)
22:00 Футбол: Шампионска лига, ПСВ "Айндховен" - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 2

17:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Интер" - "Ливърпул"
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Найнърс" (Кемниц) - "Паниониос"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Аталанта" - "Челси"

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Монтана"

Макс спорт 4

17:30 Футбол: Шампионска лига, "Кайрат" - "Олимпиакос"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Барселона" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Байерн" (Мюнхен) - "Спортинг" (Лисабон)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Интер" - "Ливърпул"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Куинс Парк Рейнджърс" - "Бирмингам"

 

