Спортът по телевизията - 8 март

Диема спорт 3
00:00 Формула 3: ГП на Австралия, състезание
02:25 Формула 2: ГП на Австралия, състезание
06:00 Формула 1: ГП на Австралия, състезание
14:00 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Фулъм" - "Саутхемптън"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
19:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Бостън Селтикс"
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Париж"
Диема спорт
01:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бруклин Нетс"
12:45 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Берое"
15:15 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Пловдив)
17:45 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Локомотив 1929" (София)
Макс спорт 3
02:00 НХЛ: "Лос Анджелис Кингс" - "Монреал Канейдиънс"
13:30 Футбол: Серия А, "Лече" - "Кремонезе"
16:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Парма"
19:00 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Рома"
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Интер"
01:00 Футбол: МЛС, "Синсинати" - "Торонто"
Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC 326, Макс Халауей - Чарлз Оливейра
11:00 Голф: "Йобург Оупън", IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №1, "Итас" (Тренто) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
21:30 НАСКАР: Финикс
БНТ 3 / Евроспорт 1
10:30 Ски (мъже): СК в Кранска гора, слалом (I манш)
13:30 Ски (мъже): СК в Кранска гора, слалом (II манш)
Нова спорт
11:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Австралия - Южна Корея
14:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Уимбълдън" - "Нортхемптън"
16:00 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Мец"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Унион" (Берлин) - "Вердер" (Бремен)
Евроспорт 2
11:20 Ски бягане (жени): СК в Лахти, 10 км
13:05 Ски бягане (мъже): СК в Лахти, 10 км
16:20 Колоездене (мъже): Париж-Ница, I етап
18:30 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", IV ден
БНТ 3
11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 3х6 км щафета (девойки до 19 г.)
15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км щафета (девойки до 21 г.)
Евроспорт 1
11:45 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, супер Г
14:30 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 4х6 км щафета
15:45 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, мъже, директно
17:45 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 15 км масов старт
Макс спорт 1
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)
16:30 Е-спортове: "A1 Гейминг лийг", финал
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
05:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс
Диема спорт 2
13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Барселона"
15:30 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Порт Вейл" - "Съндърланд"
18:30 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Лийдс" - "Норич"
21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Лос Анджелис Лейкърс" - "Ню Йорк Никс"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Елче"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Бетис"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Райо Валекано"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Алавес"
Ринг
17:45 Футбол: Ередивизи, НАК "Бреда" - "Фейенорд"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Порто"