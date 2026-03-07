Спортът по телевизията - 8 март

Диема спорт 3

00:00 Формула 3: ГП на Австралия, състезание

02:25 Формула 2: ГП на Австралия, състезание

06:00 Формула 1: ГП на Австралия, състезание

14:00 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Фулъм" - "Саутхемптън"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

19:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Бостън Селтикс"

21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Париж"

Диема спорт

01:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бруклин Нетс"

12:45 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Берое"

15:15 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Ботев" (Пловдив)

17:45 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Локомотив 1929" (София)

Макс спорт 3

02:00 НХЛ: "Лос Анджелис Кингс" - "Монреал Канейдиънс"

13:30 Футбол: Серия А, "Лече" - "Кремонезе"

16:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Парма"

19:00 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Рома"

21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Интер"

01:00 Футбол: МЛС, "Синсинати" - "Торонто"

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 326, Макс Халауей - Чарлз Оливейра

11:00 Голф: "Йобург Оупън", IV ден

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, 1/4-финал, мач №1, "Итас" (Тренто) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

21:30 НАСКАР: Финикс

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:30 Ски (мъже): СК в Кранска гора, слалом (I манш)

13:30 Ски (мъже): СК в Кранска гора, слалом (II манш)

Нова спорт

11:00 Футбол (жени): Купа на Азия, Австралия - Южна Корея

14:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Уимбълдън" - "Нортхемптън"

16:00 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Мец"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Унион" (Берлин) - "Вердер" (Бремен)

Евроспорт 2

11:20 Ски бягане (жени): СК в Лахти, 10 км

13:05 Ски бягане (мъже): СК в Лахти, 10 км

16:20 Колоездене (мъже): Париж-Ница, I етап

18:30 Голф: PGA тур, "Арнолд Палмър Инвитейшънъл", IV ден

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 3х6 км щафета (девойки до 19 г.)

15:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 4х6 км щафета (девойки до 21 г.)

Евроспорт 1

11:45 Ски (жени): СК във Вал ди Фаса, супер Г

14:30 Биатлон (жени): СК в Контиолахти, 4х6 км щафета

15:45 Ски скокове (мъже): СК в Лахти, мъже, директно

17:45 Биатлон (мъже): СК в Контиолахти, 15 км масов старт

Макс спорт 1

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)

16:30 Е-спортове: "A1 Гейминг лийг", финал

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

05:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Индиън Уелс

Диема спорт 2

13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Барселона"

15:30 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Порт Вейл" - "Съндърланд"

18:30 Футбол: Купа на Англия, 1/8-финал, "Лийдс" - "Норич"

21:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Лос Анджелис Лейкърс" - "Ню Йорк Никс"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Елче"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Бетис"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Райо Валекано"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Алавес"

Ринг

17:45 Футбол: Ередивизи, НАК "Бреда" - "Фейенорд"

20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Порто"