Спортът по телевизията - 30 януари

Евроспорт 1
03:00 Тенис (смесени двойки): Australian Open, финал, Оливия Гадецки/Джон Пиърс - Кристина Младенович/Мануел Гинар
05:30 Тенис (мъже): Australian Open, 1/2-финал, Карлос Алкарас - Александър Зверев
10:30 Тенис (мъже): Australian Open, 1/2-финал, Новак Джокович - Яник Синер
13:30 Северна комбинация (мъже): СК в Зеефелд, 10 км масов старт
14:00 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вал ди Фаса, крос
15:00 Снукър: "Германия Мастърс", 1/4-финал, Кайрън Уилсън - Шон Мърфи
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", 1/4-финал, Джъд Тръмп - Сяо Гуодун / Джон Хигинс
Нова спорт
08:00 Футзал: първенство на Азия, Саудитска Арабия - Иран
10:00 Футзал: първенство на Азия, Австралия - Узбекистан
12:00 Футзал: първенство на Азия, Малайзия - Афганистан
14:00 Футзал: първенство на Азия, Таджикистан - Япония
Макс спорт 1
10:30 Голф: "Бахрейн Чемпиъншип", II ден
20:30 Баскетбол: Евролига, "Монако" - "Виртус" (Болоня)
Евроспорт 2
10:45 Ски (жени): СК в Кран Монтана, спускане
12:40 Северна комбинация (жени): СК в Зеефелд
13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, IV етап
15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"
17:15 Ски скокове: СК във Вилинген, голяма шанца, смесено отборно състезание
22:00 Голф: PGA тур, "Фармърс Иншурънс Оупън", II ден
bTV Action / Макс спорт 3
13:00 Футбол: Шампионска лига, жребий за плейофната фаза
14:00 Футбол: Лига Европа, жребий за плейофната фаза
Диема спорт 3
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Магдебург" - "Хановер"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - "Волфсбург"
Макс спорт 2
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Дея спорт"
21:45 Баскетбол: Евролига, АСВЕЛ - "Панатинайкос"
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Про лига, "Ал Холуд" - "Ал Насър"
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Дженоа"
Диема спорт 2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Нюрнберг" - "Пройсен" (Мюнстер)
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бристъл Сити" - "Дарби Каунти"
Диема спорт
21:45 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Льо Авър"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Алавес"