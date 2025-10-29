Медия без
Спортът по телевизията - 30 октомври

Днес, 03:03

Макс спорт 4

02:30 Футбол: Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш, "Расинг Клуб" - "Фламенго"
21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Цървена звезда"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Камерън Нори - Валентин Вашеро
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Феликс Оже-Алиасим - Даниел Алтмайер
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Тейлър Фриц - Александър Бублик
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Франсиско Серундоло - Яник Синер
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Алехандро Давидович Фокина - Александър Зверев

Макс спорт 3

13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Финал", I ден
19:30 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Сасуоло"
21:45 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Лацио"

Диема спорт

13:30 Футбол: Купа на България, 1/16-финал, "Черноморец 1919" (Бургас) - "Лудогорец"
16:30 Футбол: Купа на България, 1/16-финал, "Янтра" - "ЦСКА 1948"

Макс спорт 2

15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Бен Шелтън - Андрей Рубльов
17:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Карен Хачанов - Габриел Диало / Алекс де Минор
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Лоренцо Сонего - Даниил Медведев
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Фенербахче"

 

