Спортът по телевизията - 30 октомври

Макс спорт 4
02:30 Футбол: Копа Судамерикана, 1/2-финал, реванш, "Расинг Клуб" - "Фламенго"
21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Цървена звезда"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Камерън Нори - Валентин Вашеро
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Феликс Оже-Алиасим - Даниел Алтмайер
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Тейлър Фриц - Александър Бублик
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Франсиско Серундоло - Яник Синер
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Алехандро Давидович Фокина - Александър Зверев
Макс спорт 3
13:00 Голф: "Чалъндж Тур Гранд Финал", I ден
19:30 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Сасуоло"
21:45 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Лацио"
Диема спорт
13:30 Футбол: Купа на България, 1/16-финал, "Черноморец 1919" (Бургас) - "Лудогорец"
16:30 Футбол: Купа на България, 1/16-финал, "Янтра" - "ЦСКА 1948"
Макс спорт 2
15:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Бен Шелтън - Андрей Рубльов
17:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Карен Хачанов - Габриел Диало / Алекс де Минор
19:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Париж, Лоренцо Сонего - Даниил Медведев
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Фенербахче"