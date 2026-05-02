Спортът по телевизията - 3 май

Диема спорт

02:30 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №7, "Бостън Селтикс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

13:30 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Черно море"

16:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)

19:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Лудогорец"

21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Рен"

Евроспорт 2

07:15 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, олимпийско крос кънтри

09:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, олимпийско крос кънтри

11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VIII етап

13:45 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, I етап

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, V етап

17:45 Формула Е: Берлин

19:15 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, IV ден

Евроспорт 1

08:35 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Шанхай, прескачане на препятствия

15:00 Снукър: СП в Шефилд, финал, Шон Мърфи - Марк Алън / У Идзъ (I сесия)

21:00 Снукър: СП в Шефилд, финал, Шон Мърфи - Марк Алън / У Идзъ (II сесия)

Макс спорт 1

09:00 Голф: Открито първенство на Турция, IV ден

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, финал, Яник Синер - Александър Зверев

21:00 Футбол: Про лига, "Ал Кадисия" - "Ал Насър"

01:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №7, "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"

ТВ 1

11:00 Ръгби: държавно първенство, НСА - "Валяците" (Перник)

16:00 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Балкански котки" (Берковица)

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Валенсия"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Кристъл Палас"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)

20:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Волфсбург"

22:30 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №7, "Детройт Пистънс" - "Орландо Меджик"

БНТ 3

13:00 Конен спорт: Купа на България, Панагюрище, прескачане на препятствия

17:35 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Кент, спринт

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Каляри"

16:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Милан"

19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Верона"

21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Парма"

Ринг

14:00 Футбол: Премиършип, "Хибърниън" - "Селтик"

16:00 Футбол: Eредивизи, "Фортуна" (Ситард) - "Фейенорд"

17:45 Футбол: Eредивизи, АЗ "Алкмаар" - "Твенте"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Падерборн"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Майнц 05"

19:30 Формула 2: ГП на Маями, състезание

23:00 Формула 1: ГП на Маями, състезание

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Дармщат"

17:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Ливърпул"

21:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Тотнъм"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Елче"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Райо Валекано"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Овиедо"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Реал" (Мадрид)

00:30 Футбол: МЛС, "Остин" - "Сейнт Луис Сити"

Макс спорт 2

17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, мач за 3-то място, "А. Караро П. Док" (Конеляно) - "Савино дел Бене" (Скандичи)

20:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, финал, "Вакъфбанк" (Истанбул) - "Еджзаджъбашъ" (Истанбул)

22:30 НАСКАР: Форт Уърт