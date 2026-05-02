Спортът по телевизията - 3 май

Диема спорт
02:30 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №7, "Бостън Селтикс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
13:30 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Черно море"
16:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)
19:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Лудогорец"
21:45 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Рен"
Евроспорт 2
07:15 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, олимпийско крос кънтри
09:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, олимпийско крос кънтри
11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VIII етап
13:45 Колоездене (жени): Обиколка на Испания, I етап
15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, V етап
17:45 Формула Е: Берлин
19:15 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, IV ден
Евроспорт 1
08:35 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Шанхай, прескачане на препятствия
15:00 Снукър: СП в Шефилд, финал, Шон Мърфи - Марк Алън / У Идзъ (I сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, финал, Шон Мърфи - Марк Алън / У Идзъ (II сесия)
Макс спорт 1
09:00 Голф: Открито първенство на Турция, IV ден
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, финал, Яник Синер - Александър Зверев
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Кадисия" - "Ал Насър"
01:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №7, "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"
ТВ 1
11:00 Ръгби: държавно първенство, НСА - "Валяците" (Перник)
16:00 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Балкански котки" (Берковица)
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Валенсия"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Кристъл Палас"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Борусия" (Дортмунд)
20:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Волфсбург"
22:30 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №7, "Детройт Пистънс" - "Орландо Меджик"
БНТ 3
13:00 Конен спорт: Купа на България, Панагюрище, прескачане на препятствия
17:35 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Кент, спринт
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Каляри"
16:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Милан"
19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Верона"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Парма"
Ринг
14:00 Футбол: Премиършип, "Хибърниън" - "Селтик"
16:00 Футбол: Eредивизи, "Фортуна" (Ситард) - "Фейенорд"
17:45 Футбол: Eредивизи, АЗ "Алкмаар" - "Твенте"
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Падерборн"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Майнц 05"
19:30 Формула 2: ГП на Маями, състезание
23:00 Формула 1: ГП на Маями, състезание
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Дармщат"
17:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Ливърпул"
21:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Тотнъм"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Елче"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Райо Валекано"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Овиедо"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Реал" (Мадрид)
00:30 Футбол: МЛС, "Остин" - "Сейнт Луис Сити"
Макс спорт 2
17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, мач за 3-то място, "А. Караро П. Док" (Конеляно) - "Савино дел Бене" (Скандичи)
20:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, финал, "Вакъфбанк" (Истанбул) - "Еджзаджъбашъ" (Истанбул)
22:30 НАСКАР: Форт Уърт