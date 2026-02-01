Медия без
Спортът по телевизията - 3 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Ню Йорк Айлъндърс"
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Олимпиакос"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Минесота Тимбъруулвс"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/2-финал, реванш, "Арсенал" - "Челси"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/4-финал, "Байер" (Леверкузен) - "Санкт Паули"

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", I кръг, Сяо Гуодун - Кайрън Уилсън
17:20 Колоездене: ЕП на писта в Коня, III ден

Нова спорт

08:00 Футзал: първенство на Азия, 1/4-финал, Иран - Узбекистан
10:00 Футзал: първенство на Азия, 1/4-финал, Тайланд - Ирак
12:00 Футзал: първенство на Азия, 1/4-финал, Япония - Афганистан
14:00 Футзал: първенство на Азия, 1/4-финал, Индонезия - Виетнам

Макс спорт 1

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Хуберт Хуркач - Мартин Дам
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Юго Умбер - Ботик ван де Зандсхулп
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Валентин Ройе - Артур Фис
22:10 Футбол: Купа на Франция, 1/8-финал, "Олимпик" (Марсилия) - "Рен"

Макс спорт 4

17:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия)
22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/4-финал: "Албасете" - "Барселона"

Диема спорт

18:00 Футбол: Суперкупа на България, "Лудогорец" - "Левски"

БНТ 3

19:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, 1/2-финал, Гърция - Унгария
21:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, 1/2-финал, Нидерландия - Италия

Макс спорт 3

19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Валенсия"
21:45 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Милан"

Ринг

21:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/4-финал, АЗ "Алкмаар" - "Твенте"

 

