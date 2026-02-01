Спортът по телевизията - 3 февруари

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Ню Йорк Айлъндърс"
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Олимпиакос"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Панатинайкос" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Минесота Тимбъруулвс"
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/2-финал, реванш, "Арсенал" - "Челси"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Клипърс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/4-финал, "Байер" (Леверкузен) - "Санкт Паули"
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", I кръг, Сяо Гуодун - Кайрън Уилсън
17:20 Колоездене: ЕП на писта в Коня, III ден
Нова спорт
08:00 Футзал: първенство на Азия, 1/4-финал, Иран - Узбекистан
10:00 Футзал: първенство на Азия, 1/4-финал, Тайланд - Ирак
12:00 Футзал: първенство на Азия, 1/4-финал, Япония - Афганистан
14:00 Футзал: първенство на Азия, 1/4-финал, Индонезия - Виетнам
Макс спорт 1
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Хуберт Хуркач - Мартин Дам
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Юго Умбер - Ботик ван де Зандсхулп
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Валентин Ройе - Артур Фис
22:10 Футбол: Купа на Франция, 1/8-финал, "Олимпик" (Марсилия) - "Рен"
Макс спорт 4
17:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, "Реал" (Мадрид) - "Олимпик" (Марсилия)
22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/4-финал: "Албасете" - "Барселона"
Диема спорт
18:00 Футбол: Суперкупа на България, "Лудогорец" - "Левски"
БНТ 3
19:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, 1/2-финал, Гърция - Унгария
21:10 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, 1/2-финал, Нидерландия - Италия
Макс спорт 3
19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Валенсия"
21:45 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Милан"
Ринг
21:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/4-финал, АЗ "Алкмаар" - "Твенте"