Спортът по телевизията - 29 януари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: "Кълъмбъс Блу Джакетс" - "Филаделфия Флайърс"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Барселона"

Нова спорт

08:00 Футзал: първенство на Азия, Ливан - Виетнам
10:00 Футзал: първенство на Азия, Южна Корея - Ирак
12:00 Футзал: първенство на Азия, Кувейт - Тайланд
14:00 Футзал: първенство на Азия, Киргизстан - Индонезия

Евроспорт 1

10:30 Тенис (жени): Australian Open, 1/2-финал, Арина Сабаленка - Елина Свитолина
12:30 Тенис (жени): Australian Open, 1/2-финал, Джесика Пегула - Елена Рибакина
16:00 Снукър: "Германия Мастърс", III кръг, Марк Алън - Шон Мърфи
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", III кръг, Джъд Тръмп - Съ Дзяхуей

Макс спорт 1

10:30 Голф: "Бахрейн Чемпиъншип", I ден
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Галатасарай" - "Халкбанк" (Анкара)
22:00 Футбол: Лига Европа, "Бетис" - "Фейенорд"

Евроспорт 2

11:00 Ски (жени): СК в Кран Монтана, спускане, тренировка
13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, III етап
15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"
22:00 Голф: PGA тур, "Фармърс Иншурънс Оупън", I ден

Макс спорт 3

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Анадолу Ефес"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Олимпик" (Лион) - ПАОК

bTV Action

22:00 Футбол: Лига Европа, "Лудогорец" - "Ница"

Ринг

22:00 Футбол: Лига Европа, "Астън Вила" - "Ред Бул" (Залцбург)

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Лига Европа, "Цървена звезда" - "Селта"

 

