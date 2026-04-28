Спортът по телевизията - 29 април

Днес, 03:03

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Либертадорес, "Ланус" - "Лига де Кито"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, "Крузейро" - "Бока Хуниорс"
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Ахли"

Диема спорт 3

02:00 НБА: плейофи, Изток, I кръг, мач №5, "Бостън Селтикс" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Макс спорт 2

02:30 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №5, "Бъфало Сейбърс" - "Бостън Бруинс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №3, "Левски София" - "Нефтохимик"
21:45 Баскетбол: Евролига, 1/4-финал, мач №1, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 1

05:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №5, "Едмънтън Ойлърс" - "Анахайм Дъкс"
17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал, Яник Синер - Рафаел Ходар
22:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Мадрид, 1/4-финал, Артур Фис - Иржи Лехечка

Евроспорт 1

12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джон Хигинс - Нийл Робъртсън (II сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джао Синтун - Шон Мърфи (III сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/4-финал, Джон Хигинс - Нийл Робъртсън (III сесия)

Евроспорт 2

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, I етап

Диема спорт

19:00 Футбол: Купа на България, 1/2-финал, реванш, ЦСКА - "Лудогорец"

Макс спорт 3

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №1, "Черно море" - "Спартак" (Плевен)

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Гран Канария"

bTV Action

22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/2-финал, първи мач, "Атлетико" (Мадрид) - "Арсенал"

 

