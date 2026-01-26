Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 28 януари

Днес, 03:03

Евроспорт 1

02:30 Тенис (жени): Australian Open, 1/4-финал, Елена Рибакина - Ига Швьонтек
04:00 Тенис (жени): Australian Open, 1/4-финал, Джесика Пегула - Аманда Анисимова
05:30 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Лоренцо Музети - Новак Джокович
10:00 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Бен Шелтън - Яник Синер
16:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг, Джъд Тръмп - Райън Дей
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг, Рони О`Съливан - Али Картър

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Милуоки Бъкс"

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: "Сейнт Луис Блус" - "Далас Старс"
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Зираат Банк" (Анкара) - "Любляна"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Манчестър Сити" - "Галатасарай"

Нова спорт

08:00 Футзал: първенство на Азия, Афганистан - Саудитска Арабия
10:00 Футзал: първенство на Азия, Япония - Австралия
12:00 Футзал: първенство на Азия, Иран - Малайзия
14:00 Футзал: първенство на Азия, Узбекистан - Таджикистан

Евроспорт 2

11:10 Биатлон (мъже): ЕП в Шушьоен, 20 км индивидуално
13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, II етап
15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"
18:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, слалом, I манш
21:15 Ски (мъже): СК в Шладминг, слалом, II манш

Макс спорт 1

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Алба" (Блаж) - "Савино дел Бене" (Скандичи)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Монако" - "Ювентус"

Макс спорт 3

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Арис" (Солун)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Барселона" - "Копенхаген"

bTV Action

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Бенфика" - "Реал" (Мадрид)

Ринг

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Будьо/Глимт"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Пари Сен Жермен" - "Нюкасъл"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?