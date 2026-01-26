Спортът по телевизията - 28 януари

Евроспорт 1
02:30 Тенис (жени): Australian Open, 1/4-финал, Елена Рибакина - Ига Швьонтек
04:00 Тенис (жени): Australian Open, 1/4-финал, Джесика Пегула - Аманда Анисимова
05:30 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Лоренцо Музети - Новак Джокович
10:00 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Бен Шелтън - Яник Синер
16:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг, Джъд Тръмп - Райън Дей
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг, Рони О`Съливан - Али Картър
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Милуоки Бъкс"
Макс спорт 2
03:00 НХЛ: "Сейнт Луис Блус" - "Далас Старс"
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Зираат Банк" (Анкара) - "Любляна"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Манчестър Сити" - "Галатасарай"
Нова спорт
08:00 Футзал: първенство на Азия, Афганистан - Саудитска Арабия
10:00 Футзал: първенство на Азия, Япония - Австралия
12:00 Футзал: първенство на Азия, Иран - Малайзия
14:00 Футзал: първенство на Азия, Узбекистан - Таджикистан
Евроспорт 2
11:10 Биатлон (мъже): ЕП в Шушьоен, 20 км индивидуално
13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, II етап
15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"
18:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, слалом, I манш
21:15 Ски (мъже): СК в Шладминг, слалом, II манш
Макс спорт 1
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Алба" (Блаж) - "Савино дел Бене" (Скандичи)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Монако" - "Ювентус"
Макс спорт 3
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Арис" (Солун)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Барселона" - "Копенхаген"
bTV Action
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Бенфика" - "Реал" (Мадрид)
Ринг
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Будьо/Глимт"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Пари Сен Жермен" - "Нюкасъл"