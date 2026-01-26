Спортът по телевизията - 28 януари

Евроспорт 1

02:30 Тенис (жени): Australian Open, 1/4-финал, Елена Рибакина - Ига Швьонтек

04:00 Тенис (жени): Australian Open, 1/4-финал, Джесика Пегула - Аманда Анисимова

05:30 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Лоренцо Музети - Новак Джокович

10:00 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Бен Шелтън - Яник Синер

16:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг, Джъд Тръмп - Райън Дей

21:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг, Рони О`Съливан - Али Картър

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Милуоки Бъкс"

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: "Сейнт Луис Блус" - "Далас Старс"

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Зираат Банк" (Анкара) - "Любляна"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Манчестър Сити" - "Галатасарай"

Нова спорт

08:00 Футзал: първенство на Азия, Афганистан - Саудитска Арабия

10:00 Футзал: първенство на Азия, Япония - Австралия

12:00 Футзал: първенство на Азия, Иран - Малайзия

14:00 Футзал: първенство на Азия, Узбекистан - Таджикистан

Евроспорт 2

11:10 Биатлон (мъже): ЕП в Шушьоен, 20 км индивидуално

13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, II етап

15:30 Колоездене (мъже): "Чалъндж Майорка"

18:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, слалом, I манш

21:15 Ски (мъже): СК в Шладминг, слалом, II манш

Макс спорт 1

18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Алба" (Блаж) - "Савино дел Бене" (Скандичи)

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Монако" - "Ювентус"

Макс спорт 3

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Арис" (Солун)

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Барселона" - "Копенхаген"

bTV Action

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Бенфика" - "Реал" (Мадрид)

Ринг

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Будьо/Глимт"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Пари Сен Жермен" - "Нюкасъл"