Спортът по телевизията - 28 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/2-финал, Миомир Кецманович - Флавио Коболи
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, 1/2-финал, Франсис Тиафоу - Брандън Накашима
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, финал, Даниил Медведев - Талон Грикспор
19:00 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Рана" (Верона)
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Файха" - "Ал Насър"
23:00 НХЛ: "Сан Хосе Шаркс" - "Едмънтън Ойлърс"

Макс спорт 2

05:00 Moto GP: ГП на Тайланд, втора тренировка
05:50 Moto GP: ГП на Тайланд, квалификация
07:35 Moto 3 / Moto 2: ГП на Тайланд, квалификации
09:50 Moto GP: ГП на Тайланд, спринт
12:30 Голф: "Южна Африка Оупън", III ден
16:30 Волейбол (мъже): Суперкупа на Италия, 1/2-финал, "Итас" (Тренто) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, ЦСКА - "Нефтохимик"
23:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/2-финал, Франсиско Серундоло - Яник Ханфман
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Сантяго, 1/2-финал, Алехандро Табило / Себастиан Баес - Андреа Пелегрино / Лучано Дардери

Евроспорт 1

11:00 Ски (жени): СК в Солдеу, супер Г
12:45 Ски (мъже): СК в Гармиш-Партенкирхен, спускане
15:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/2-финал, Дзян Дзюн / У Идзъ - Бари Хоукинс
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", 1/2-финал, Джон Хигинс - Джак Лисовски

Евроспорт 2

11:05 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Копаоник, крос
14:15 Колоездене (мъже): "Омлоп Хет Нюсблад"
17:15 Колоездене (жени): "Омлоп Хет Нюсблад"
20:00 Голф: PGA тур, "Палм Бийч Класик", III ден

БНТ 3

11:25 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 12,5 км индивидуално (юноши до 19 г.)
14:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Криница, паралелен гигантски слалом
15:45 Биатлон: СП до 21 г. в Арбер, 15 км индивидуално (младежи до 21 г.)

Диема спорт

12:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Берое"
15:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Черно море"
17:30 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - ЦСКА
20:00 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Анже" 
22:05 Футбол: Лига 1, "Льо Авър" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Елверсберг"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Майнц 05"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Байерн" (Мюнхен)

Нова спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Норич"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Евертън"
19:30 Футбол: Суперлига, "Атромитос" - "Панетоликос"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Гройтер Фюрт" - "Шалке 04"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Съндърланд" 
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Уест Хем"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Манчестър Сити"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Брентфорд"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Атлетик" (Билбао)
17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Виляреал"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Реал Сосиедад"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Комо" - "Лече"
19:00 Футбол: Серия А, "Верона" - "Наполи"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Дженоа"

Ринг

19:45 Футбол: Ередивизи, "Хераклес" - ПСВ "Айндховен"

 

