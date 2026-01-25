Спортът по телевизията - 27 януари

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Орландо Меджик"

22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Донкастър" - "Лейтън Ориент"

Евроспорт 1

02:30 Тенис (жени): Australian Open, 1/4-финал, Арина Сабаленка - Ива Йович

04:30 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Александър Зверев - Лърнър Тиен

10:00 Тенис (жени): Australian Open, 1/4-финал, Коко Гоф - Елина Свитолина

12:00 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Карлос Алкарас - Алекс де Минор

16:00 Снукър: "Германия Мастърс", I кръг, Рони О`Съливан - Лун Дзъхуан

21:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг, Кайрън Уилсън - Антъни Макгил

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Голдън Стейт Уориърс"

21:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - РБ (Лайпциг)

Нова спорт

08:00 Футзал: първенство на Азия, Тайланд - Ливан

10:00 Футзал: първенство на Азия, Ирак - Киргизстан

12:00 Футзал: първенство на Азия, Виетнам - Кувейт

14:00 Футзал: първенство на Азия, Индонезия - Южна Корея

Евроспорт 2

13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, I етап

18:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, гигантски слалом, I манш

21:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, гигантски слалом, II манш

Макс спорт 1

17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Зерен Спор" (Анкара) - "А. Караро Просеко Док" (Конеляно)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Кнак" (Руселаре)

Макс спорт 2

18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Девелопрес" (Жешув)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Хасроде" (Льовен)

Макс спорт 3

20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Будучност" (Подгорица) - "Найнърс" (Кемниц)

22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Фиорентина" - "Комо"

Диема спорт

21:30 Футбол: Бундеслига, "Вердер" (Бремен) - "Хофенхайм"

Макс спорт 4

22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Реал" (Мадрид)