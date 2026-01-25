Спортът по телевизията - 27 януари

Диема спорт 2
02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Орландо Меджик"
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Донкастър" - "Лейтън Ориент"
Евроспорт 1
02:30 Тенис (жени): Australian Open, 1/4-финал, Арина Сабаленка - Ива Йович
04:30 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Александър Зверев - Лърнър Тиен
10:00 Тенис (жени): Australian Open, 1/4-финал, Коко Гоф - Елина Свитолина
12:00 Тенис (мъже): Australian Open, 1/4-финал, Карлос Алкарас - Алекс де Минор
16:00 Снукър: "Германия Мастърс", I кръг, Рони О`Съливан - Лун Дзъхуан
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", II кръг, Кайрън Уилсън - Антъни Макгил
Диема спорт 3
04:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Голдън Стейт Уориърс"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - РБ (Лайпциг)
Нова спорт
08:00 Футзал: първенство на Азия, Тайланд - Ливан
10:00 Футзал: първенство на Азия, Ирак - Киргизстан
12:00 Футзал: първенство на Азия, Виетнам - Кувейт
14:00 Футзал: първенство на Азия, Индонезия - Южна Корея
Евроспорт 2
13:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Ал Ула, I етап
18:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, гигантски слалом, I манш
21:30 Ски (мъже): СК в Шладминг, гигантски слалом, II манш
Макс спорт 1
17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Зерен Спор" (Анкара) - "А. Караро Просеко Док" (Конеляно)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Кнак" (Руселаре)
Макс спорт 2
18:30 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Марица" (Пловдив) - "Девелопрес" (Жешув)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Хасроде" (Льовен)
Макс спорт 3
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Будучност" (Подгорица) - "Найнърс" (Кемниц)
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Фиорентина" - "Комо"
Диема спорт
21:30 Футбол: Бундеслига, "Вердер" (Бремен) - "Хофенхайм"
Макс спорт 4
22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Реал" (Мадрид)