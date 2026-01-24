Медия без
Спортът по телевизията - 26 януари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

01:40 НФЛ: плейофи, НФК, финал, "Сиатъл Сийхоукс" - "Лос Анджелис Рамс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Черно море" - "Балкан"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Сеута" - "Културал Леонеса"

Евроспорт 1

02:30 Тенис (жени): Australian Open, Джесика Пегула - Мадисън Кийс
05:00 Тенис (мъже): Australian Open, Лоренцо Музети - Тейлър Фриц
10:00 Тенис (жени): Australian Open, Мадисън Инглис - Ига Швьонтек
12:00 Тенис (мъже): Australian Open, Бен Шелтън - Каспер Рууд
16:00 Снукър: "Германия Мастърс", I кръг, Кайрън Уилсън - Робърт Милкинс
21:00 Снукър: "Германия Мастърс", I кръг, Марк Уилямс - Сандерсън Лам

Евроспорт 2

04:30 Тенис (жени): Australian Open, Уан Синю - Аманда Анисимова
07:00 Тенис (жени): Australian Open, Елена Рибакина - Елизе Мертенс
09:00 Тенис (мъже): Australian Open, Лучано Дардери - Яник Синер
14:00 Ски алпинизъм: СК в Пал Аринсал, спринт
16:00 Колоездене (жени): "Чалъндж Майорка"

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Таавон"
21:45 Футбол: Серия А, "Верона" - "Удинезе"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Хетафе"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Лийдс"

Диема спорт 3

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Норич" - "Ковънтри"

Ринг

22:15 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Жил Висенте"

 

