Спортът по телевизията - 24 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 1

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Тристан Скулкейт - Миомир Кецманович
04:00 Тенис (двойки мъже): ATP 500, Акапулко, Флавио Коболи/Григор Димитров - Люк Джонсън/Ян Желински
06:00 Тенис (мъже): ATP 500, Акапулко, Валентин Вашеро - Коулман Уонг
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Даниил Медведев - Шан Дзюнчън
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Ян-Ленард Щруф - Александър Бублик
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Юго Умбер - Стефанос Циципас
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Дубай, Андрей Рубльов - Валентин Ройер
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Таавон" - "Ал Хилал"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг, Джао Синтун - Фан Джъни
16:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг, Джаксън Пейдж - Лука Бресел
21:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг, Джон Хигинс - Лиу Уънуей
22:00 Снукър: "Уелс Оупън", I кръг, Кайрън Уилсън - Лиу Хуню

Диема спорт

17:30 Футбол: Втора лига, "Янтра" - "Етър" 

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Нефтохимик" - "Монтана"
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Байер" (Леверкузен) - "Олимпиакос"

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Атлетико" (Мадрид) - "Брюж"
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Интер" - "Будьо/Глимт"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, реванш, "Нюкасъл" - "Карабах"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Куинс Парк Рейнджърс"

 

