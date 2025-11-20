Спортът по телевизията - 21 ноември

Диема спорт 3
02:30 Формула 1: ГП на Лас Вегас, първа тренировка
04:00 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, свободна тренировка
06:00 Формула 1: ГП на Лас Вегас, втора тренировка
07:30 Академия F1 (жени): ГП на Лас Вегас, квалификация
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Херта" (Берлин) - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
21:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Хофенхайм"
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Юта Мамът" - "Вегас Голдън Найтс"
19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Нефтохимик"
22:30 ММА: Cage Warriors 197, галавечер в Манчестър
Евроспорт 2
13:55 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, кратка програма, спортни двойки
15:25 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, кратка програма, мъже
17:00 Ски скокове: СК в Лилехамер, голяма шанца, смесено отборно
19:00 Голф: PGA тур, "RSM Класик", II ден
21:00 Конен спорт: Световна лига на шампионите, Прага, прескачане на препятствия
Диема спорт
15:00 Футбол: Втора лига, "Пирин" (Благоевград) - "Фратрия"
17:45 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Спартак 1918" (Варна)
21:45 Футбол: Лига 1, "Ница" - "Олимпик" (Марсилия)
Евроспорт 1
16:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/2-финал, Марк Алън - Нийл Робъртсън
17:00 Снукър: Шампионат на Рияд, 1/2-финал, Джъд Тръмп - Джао Синтун
20:00 Фигурно пързаляне: ГП във Финландия, кратка програма, танцови двойки
21:00 Снукър: Шампионат на Рияд, финал, Марк Алън / Нийл Робъртсън - Джъд Тръмп / Джао Синтун
Нова спорт
17:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, Италия - Белгия, мач №1
19:00 Тенис (мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, Италия - Белгия, мач №2
21:00 Тенис (двойки мъже): Купа "Дейвис", 1/2-финал, Италия - Белгия, мач №3
Диема спорт 2
19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Бохум" - "Динамо" (Дрезден)
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Престън Норт Енд" - "Блекбърн"
Макс спорт 1
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Париж"
Макс спорт 3
21:30 Баскетбол: Евролига, "Партизан" - "Фенербахче"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Леванте"