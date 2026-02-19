Спортът по телевизията - 21 февруари

Макс спорт 2
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал, Игнасио Бусе - Матео Беретини
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал, Тиаго Тиранте - Алехандро Табило
11:30 Голф: "Кения Оупън", III ден
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, финал, Карлос Алкарас - Артур Фис
23:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/2-финал, Томас Ечевери - Вит Копжива
01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/2-финал, Тиаго Тиранте / Алехандро Табило - Игнасио Бусе / Матео Беретини
Евроспорт 2
00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", II ден
11:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, I манш
12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, II манш
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, VI етап
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, IV етап
16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, IV етап
20:05 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), финал, Великобритания - Канада
23:20 Снукър: Шампионат на играчите, 1/2-финал, Джао Синтун - Марк Алън
Макс спорт 1
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/4-финал, Лърнър Тиен - Франсис Тиафоу
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/4-финал, Тейлър Фриц - Томи Пол
10:25 Суперкарс: Сидни, второ състезание
16:00 Баскетбол: Купа на България, 1/2-финал, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"
19:00 Баскетбол: Купа на България, 1/2-финал, "Черно море" - "Балкан"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Рана" (Верона) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)
Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), крос, квалификации
16:00 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже и жени), масов старт
19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, III манш
21:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), халфпайп
22:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, IV манш
БНТ 3 / Евроспорт 1
12:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 50 км
21:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), мач за бронза, Словакия - Финландия
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
15:15 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 12,5 км масов старт
БНТ 1
21:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне, галавечер
Диема спорт
12:30 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Монтана"
15:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна)
17:30 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Славия"
20:00 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Париж"
22:05 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Мец"
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Фортуна" (Дюселдорф)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
19:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Борусия" (Дортмунд)
22:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/2-финал, "Баскония" - "Барселона"
Нова спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Лийдс"
19:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/2-финал, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Магдебург"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Уест Бромич" - "Ковънтри"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Бърнли"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Борнемут"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Нюкасъл"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Овиедо"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Райо Валекано"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Реал" (Мадрид)
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Еспаньол"
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Комо"
19:00 Футбол: Серия А, "Лече" - "Интер"
21:45 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Лацио"
Ринг
20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Авеш"
22:00 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - НЕК "Ниймеген"