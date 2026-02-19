Спортът по телевизията - 21 февруари

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал, Игнасио Бусе - Матео Беретини

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/4-финал, Тиаго Тиранте - Алехандро Табило

11:30 Голф: "Кения Оупън", III ден

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

21:00 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, финал, Карлос Алкарас - Артур Фис

23:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/2-финал, Томас Ечевери - Вит Копжива

01:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, 1/2-финал, Тиаго Тиранте / Алехандро Табило - Игнасио Бусе / Матео Беретини

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", II ден

11:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, I манш

12:55 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, II манш

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, VI етап

15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, IV етап

16:15 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, IV етап

20:05 Милано Кортина 2026: кърлинг (мъже), финал, Великобритания - Канада

23:20 Снукър: Шампионат на играчите, 1/2-финал, Джао Синтун - Марк Алън

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/4-финал, Лърнър Тиен - Франсис Тиафоу

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/4-финал, Тейлър Фриц - Томи Пол

10:25 Суперкарс: Сидни, второ състезание

16:00 Баскетбол: Купа на България, 1/2-финал, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"

19:00 Баскетбол: Купа на България, 1/2-финал, "Черно море" - "Балкан"

21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Рана" (Верона) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)

Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (мъже), крос, квалификации

16:00 Милано Кортина 2026: кънки бягане (мъже и жени), масов старт

19:55 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, III манш

21:00 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), халфпайп

22:00 Милано Кортина 2026: бобслей (жени), двойки, IV манш

БНТ 3 / Евроспорт 1

12:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже), 50 км

21:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), мач за бронза, Словакия - Финландия

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:15 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 12,5 км масов старт

БНТ 1

21:00 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне, галавечер

Диема спорт

12:30 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Монтана"

15:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак 1918" (Варна)

17:30 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Славия"

20:00 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Париж"

22:05 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Мец"

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Фортуна" (Дюселдорф)

16:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

19:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Борусия" (Дортмунд)

22:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/2-финал, "Баскония" - "Барселона"

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Айнтрахт" (Брауншвайг)

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Лийдс"

19:00 Баскетбол: Купа на Испания, 1/2-финал, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Магдебург"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Уест Бромич" - "Ковънтри"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Бърнли"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Борнемут"

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Нюкасъл"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Овиедо"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Райо Валекано"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Реал" (Мадрид)

22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Еспаньол"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Комо"

19:00 Футбол: Серия А, "Лече" - "Интер"

21:45 Футбол: Серия А, "Каляри" - "Лацио"

Ринг

20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Авеш"

22:00 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - НЕК "Ниймеген"