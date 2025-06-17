Спортът по телевизията - 19 юни

Диема спорт 3
11:15 Бокс: "Топ Ранк", Брайън Норман-младши - Джин Сасаки
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Феликс Оже-Алиасим - Карен Хачанов
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Андрей Рубльов - Томас Ечевери
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Лоренцо Сонего - Александър Зверев
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Яник Синер - Александър Бублик
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Иржи Лехечка - Габриел Диало
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Джейкъб Фърнли - Корентен Муте
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Карлос Алкарас - Жауме Мунар
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Райли Опелка - Артур Риндеркнеш
Макс спорт 2
15:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Китай
19:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Канада - Турция
Евроспорт 1
15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, V етап
Макс спорт 4
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, САЩ - Полша
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Германия - Сърбия
Диема спорт 2
21:00 Баскетбол (жени): Евро 2025, Германия - Швеция
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Футбол: Мондиал 2025, "Интер Маями" - "Порто"
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", I ден