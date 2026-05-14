Спортът по телевизията - 16 май

Днес, 06:06

БНТ 3

10:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, 1/2-финал
14:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, 1/2-финал

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Каталуния, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Каталуния, квалификация
20:00 Голф: US PGA Championship, III ден

bTV / Макс спорт 1

12:15 Лека атлетика: Диамантена лига, Шанхай

Макс спорт 4

13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Каталуния, квалификации
15:55 Moto GP: ГП на Каталуния, спринт

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VIII етап

Ринг

14:30 Футбол: Премиършип, "Селтик" - "Хартс"
17:30 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Санта Клара"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Ещрела" (Амадора)
22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Жил Висенте"

Макс спорт 3

15:00 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, първо състезание

Евроспорт 2

15:45 Формула Е: Монако

Макс спорт 1

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/2-финал, Яник Синер - Даниил Медведев (доиграване)
18:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/2-финал, "Проект" (Варшава) - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/2-финал, "Алурон Варта" (Заверче) - "Зираат Банк" (Анкара)

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Лудогорец"
19:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Черно море"

Диема спорт

16:00 Футбол: Първа лига, "Левски" - ЦСКА
19:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Сарагоса"

Нова спорт

16:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Щутгарт"
20:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, финал, "Ал Насър" - "Гамба Осака"

Диема спорт 3

17:00 Футбол: Купа на Англия, финал, "Челси" - "Манчестър Сити"

 

