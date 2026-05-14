Спортът по телевизията - 16 май

БНТ 3
10:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, 1/2-финал
14:00 Модерен петобой (мъже): СК в Пазарджик, 1/2-финал
Макс спорт 2
11:00 Moto GP: ГП на Каталуния, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Каталуния, квалификация
20:00 Голф: US PGA Championship, III ден
bTV / Макс спорт 1
12:15 Лека атлетика: Диамантена лига, Шанхай
Макс спорт 4
13:50 Moto 3 / Moto 2: ГП на Каталуния, квалификации
15:55 Moto GP: ГП на Каталуния, спринт
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VIII етап
Ринг
14:30 Футбол: Премиършип, "Селтик" - "Хартс"
17:30 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Санта Клара"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Ещрела" (Амадора)
22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Жил Висенте"
Макс спорт 3
15:00 Автомобилизъм: "Порше Карера къп", Германия, първо състезание
Евроспорт 2
15:45 Формула Е: Монако
Макс спорт 1
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/2-финал, Яник Синер - Даниил Медведев (доиграване)
18:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/2-финал, "Проект" (Варшава) - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/2-финал, "Алурон Варта" (Заверче) - "Зираат Банк" (Анкара)
Диема спорт 2
16:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Лудогорец"
19:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Черно море"
Диема спорт
16:00 Футбол: Първа лига, "Левски" - ЦСКА
19:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Сарагоса"
Нова спорт
16:30 Футбол: Бундеслига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Щутгарт"
20:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, финал, "Ал Насър" - "Гамба Осака"
Диема спорт 3
17:00 Футбол: Купа на Англия, финал, "Челси" - "Манчестър Сити"