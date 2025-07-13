Спортът по телевизията - 14 юли

Макс спорт 4
02:00 Футбол: МЛС, "Портланд Тимбърс" - "Сейнт Луис Сити"
Макс спорт 2
03:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - САЩ
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Камил Майхжак - Терънс Атман
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Игнасио Бусе - Ласло Джере
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Артур Казо - Николоз Басилашвили
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Доминик Щрикер - Пиер-Юг Ербер
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", Х етап
Макс спорт 1
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Уилям Райхтман Винсигера - Йсепер де Йонг
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Рафаел Колиньон - Лучано Дардери