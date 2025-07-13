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Спортът по телевизията - 14 юли

Днес, 03:03

Макс спорт 4

02:00 Футбол: МЛС, "Портланд Тимбърс" - "Сейнт Луис Сити"

Макс спорт 2

03:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Китай - САЩ

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Камил Майхжак - Терънс Атман
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Игнасио Бусе - Ласло Джере
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Артур Казо - Николоз Басилашвили
18:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Доминик Щрикер - Пиер-Юг Ербер

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", Х етап

Макс спорт 1

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Уилям Райхтман Винсигера - Йсепер де Йонг
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Рафаел Колиньон - Лучано Дардери

 

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