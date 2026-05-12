Спортът по телевизията - 14 май

Днес, 03:03

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, II кръг, мач №5, "Детройт Пистънс" - "Кливланд Кавалиърс"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Реал" (Мадрид)
22:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Тенерифе"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: плейофи, Запад, II кръг, мач №5, "Колорадо Авъланч" - "Минесота Уайлд"
20:30 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №3, "Черно море" - "Балкан"
22:45 Голф: US PGA Championship, I ден

Евроспорт 1

11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, V етап
14:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VI етап

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал, Яник Синер - Андрей Рубльов
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал, Мартин Ландалусе - Даниил Медведев

Диема спорт

15:15 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Спартак 1918" (Варна)
17:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Монтана"
20:15 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Берое"

Макс спорт 4

20:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Райо Валекано"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Овиедо"

Макс спорт 3

21:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Реал Сосиедад"

Нова спорт

21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Андора"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Англия, Лига 1, плейоф, реванш, "Брадфорд" - "Болтън"

 

