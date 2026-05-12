Спортът по телевизията - 14 май

Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Изток, II кръг, мач №5, "Детройт Пистънс" - "Кливланд Кавалиърс"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Реал" (Мадрид)
22:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Тенерифе"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: плейофи, Запад, II кръг, мач №5, "Колорадо Авъланч" - "Минесота Уайлд"
20:30 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №3, "Черно море" - "Балкан"
22:45 Голф: US PGA Championship, I ден
Евроспорт 1
11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, V етап
14:45 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", VI етап
Макс спорт 1
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал, Яник Синер - Андрей Рубльов
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, 1/4-финал, Мартин Ландалусе - Даниил Медведев
Диема спорт
15:15 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Спартак 1918" (Варна)
17:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Монтана"
20:15 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Берое"
Макс спорт 4
20:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Райо Валекано"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Овиедо"
Макс спорт 3
21:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Реал Сосиедад"
Нова спорт
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Андора"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, плейоф, реванш, "Брадфорд" - "Болтън"