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Спортът по телевизията - 12 юни

Днес, 03:03

Диема спорт 2

03:30 НБА: финал, мач №3, "Индиана Пейсърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №2, "Валенсия" - "Тенерифе"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Алекс Микелсън - Джъстин Енгел
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Джовани Мпечи Перикар - Феликс Оже-Алиасим
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Александър Зверев - Корентен Муте
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Щутгарт, Лърнър Тиен - Брандън Накашима

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Даниъл Евънс - Юго Умбер
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Алексей Попирин - Зизу Бергс
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Даниил Медведев - Адриан Манарино
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хертогенбош, Марк Лаял - Хуберт Хуркач

Евроспорт 2

15:30 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", трета свободна тренировка
20:00 Силов трибой: СП в Кемниц, жени 69 кг / мъже 93 кг

Макс спорт 2

15:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Полша - Япония
23:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Германия - Италия

Евроспорт 1

16:25 Колоездене (мъже): Критериум Дофине, V етап
20:45 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", хиперпол квалификация
23:40 Автомобилизъм: "24 часа на Льо Ман", четвърта свободна тренировка

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига 2, плейоф, реванш, "Мирандес" - "Сантандер"

 

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