Многоходова комбинация! Йотова с вето на бюджето, помилва Асен Василев

СТРАТЕГИЧЕСКА ДВУСМИСЛЕНОСТ

С чалъмите на старата макиавелистка лисица Хенри Кисинджър президентът и кандидат-президент Илияна Йотова намисли адски хитродупеста стратегия за спечелване на изборите. Тя ще покрие едновременно десния и левия спектър, ще събере и руските, и украинските копейки, ще милва едновременно бедни сюрмаси, люти олигарси и Асен Василев, ще направи всичко и ще се хареса на всички.

Първият набелязан ход е да наложи вето на Радевия бюджет - това естествено е съгласувано с Радев, който няма проблеми да играе с един радикално нахален бюджет, който впоследствие да смени с по-умерено нахален.

Всичко е нагласено!

Йотова и Радев играят по сценарий с бюджета, който нарочно е скалъпен скандално, за което ще получи вето и бан. Йотова вече каза, че Асен Василев е виновен за сегашното състояние на българските финанси, но като му уважи петицията за вето на бюджето, фактически ще помилва Василев, както и папа не е галила главата на Бойко Борисов.

Същевременно автентичната градска дясна десница ще проведе кампания - пример за себеотрицание и най-вече себеотрицателност с отрицателни резултати. Това даже няма нужда да се съгласува, просто талантът и организацията ще си кажат думата.

Ако и Бойко Борисов не си пусне остатъците от харизмата на терена, Йотова няма конкуренция.

А следващият бюджет пак ще е в угода на новите олигарси на Радев, които не се виждат, защото са като новите дрехи на царя. Но с ветото ще бъдат удовлетворени хората с петицията и други либерално-демократични миражи.

С подобни трикове Йотове ще събира украински копейки, без да изпуска руските!

Тя ще обяви Крим за морално украински, но материално руски.

Ще обяви сбор за хуманитарни помощи, които ще разпределя пропорционално на всички страни в кланицата и всички гледни точки.

Най-неочакваното - Йотова ще вземе Даниел Вълчев за вицепрезидент! Това още никой не го знае, но за вашия репортер Петров няма тайни и затворени фонтанели!

Относно фонтанелите - както подгряват напоследък различни полиционери, явно се готвят нови "сензационни разкрития" за Петроханската трагедия, което пак ще има определен политически смисъл в навечерието на президентските избори.

Привличането на Вълчев като вице на Йотова също е много хитродунапренов ход, защото Вълчев е също тъй стратегически двусмислен и дялан - хем се бореше за подкрепата на Радев, хем се въртеше в устата на жълтопаветни и гербави функционери и избиратели като потенциален кандидат-президент, подкрепен от център-десни координати. Бифункционален, без да е биполярен, защото е умерено-континентален!

И така ще се получи най-широка и разнородна електорална коалиция, а Йотова след победата ще разказва доволна вица за дипломатическите совалки на Кисинджър:

Два самолета се разминават над океана. Кисинджър е в двата.