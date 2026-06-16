Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шон Мърфи вече е Офицер на Британската империя

Англичанинът е едва шестият снукър играч, удостоен с кралския орден

Днес, 09:25
Шон Мърфи стана шестият снукър играч, произведен в Офицер на Ордена на Британската империя.
WORLD SNOOKER архив
Шон Мърфи стана шестият снукър играч, произведен в Офицер на Ордена на Британската империя.

Шон Мърфи отдавна е част от легендите на снукъра. А сега англичанинът се присъедини и към ограничения кръг на представители на джентълменския спорт с кралски почести.

Световният шампион от 2005 г. бе удостоен със званието Офицер на Ордена на Британската империя (ОВЕ), след като бе включен в списъка с отличените по случай рождения ден на Чарлз III през 2026 г. Мърфи е награден "за заслуги към снукъра и благотворителността".

"Странно чувство е, когато писмото попадне в пощенската кутия. Върху плика пише "В служба на Негово Величество". Значи или отивам в затвора, или не знам какво! - разказа с типичното си чувство за хумор 43-годишният Шон. - Изобщо не го очаквах. Отваряйки писмото, всъщност треперех. Мислех си дали е истинско или някаква измислица. По една или друга причина то отиде на стария ни адрес, така че се задейства пренасочването на пощата. Пристигна у дома в деня, в който приключи световното първенство. А трябва да отговориш и да приемеш на следващия ден. За щастие, можеше да се направи по имейл. Сторих го и казах, че ще бъда много благодарен да приема тази чест."

Мърфи е едва шестият снукър играч, удостоен с OBE. Останалите петима също са бивши световни шампиони: Джо Дейвис, Фред Дейвис, Тери Грифитс, Стив Дейвс и Рони О`Съливан.

Други десетима състезатели при мъжете и жените пък са носители на по-ниското звание - Член на Ордена на Британската империя (МВЕ). Това са Стивън Хендри, Рей Риърдън, Джими Уайт, Джон Парът, Марк Уилямс, Джон Хигинс, Марк Селби, Джъд Тръмп, Вера Селби и Риан Евънс.

"Невероятна чест е за мен да получа този орден. Мисля, че е толкова важно за мен, колкото и за семейството ми. Заклех се да пазя тайна, но казах на майка си и я заклех да пази тайна. Мисля, че никога друг път не я виждал и чувал толкова щастлива. Беше невероятен миг да ѝ кажа и да споделя тази информация", разкри Шон.

Извън зеленото сукно Магьосника е посветил голяма част от времето си на благотворителност. От 2006 г. той работи с домове за сираци в зимбабвийската столица Хараре, от 2015 г. е патрон на Кралската детска болница в Манчестър, а от миналата година помага и на детския хоспис "Рейнбоус" в Лестършър.

"Наистина е хубаво, че съм награден за заслугите ми в снукъра, който е моят живот. Но сякаш признанието за благотворителната ми дейност означава още повече за мен. Снукърът е нещо, което избрах да правя и исках да правя за себе си. Благотворителната дейност, в която участвам от много години, няма нищо общо с мен и признанието за това е много възнаграждаващо. Вдъхновява ме да работя още по-усърдно в бъдеще. Просто се опитвам да правя каквото мога за когото мога, когато имам време. Не искам публичност за тези неща. Не я търся, така че да получа наградата за това е изключително смиряващо", сподели Мърфи,

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

снукър, Шон Мърфи, Орден на британската империя

Още новини по темата

Нов формат, нова титла - О`Съливан е най-добрият на снукър 900
18 Май 2026

О`Съливан спечели и последната световна титла, която нямаше
11 Май 2026

Китаец, но не световният шампион, е №1 в снукъра
10 Май 2026

Невиждан от 24 г. финал короняса втория китайски владетел на снукъра
05 Май 2026

У е с три стъпки по-близо до върха
04 Май 2026

Англия срещу Китай в спор за короната в снукъра
03 Май 2026

Падна рекордът за най-дълъг фрейм в "Крусибъл"
02 Май 2026

Ново китайско чудо се задава в Шефилд
01 Май 2026

Магьосника съживи проклятието на "Крусибъл"
30 Апр. 2026

Марк Алън стана 9-ият член на сенчъри "Клуб 700"
29 Апр. 2026

Сеизмичен ден в снукъра разтърси "Крусибъл"
28 Апр. 2026

Световният шампион направи и втората крачка срещу суеверието
27 Апр. 2026

"Саудитският Мастърс" ненадейно отпадна от календара на снукъра
26 Апр. 2026

Шампионът от 2005 г. е първият 1/4-финалист в Шефилд
25 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса