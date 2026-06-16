Шон Мърфи вече е Офицер на Британската империя

Шон Мърфи отдавна е част от легендите на снукъра. А сега англичанинът се присъедини и към ограничения кръг на представители на джентълменския спорт с кралски почести.

Световният шампион от 2005 г. бе удостоен със званието Офицер на Ордена на Британската империя (ОВЕ), след като бе включен в списъка с отличените по случай рождения ден на Чарлз III през 2026 г. Мърфи е награден "за заслуги към снукъра и благотворителността".

"Странно чувство е, когато писмото попадне в пощенската кутия. Върху плика пише "В служба на Негово Величество". Значи или отивам в затвора, или не знам какво! - разказа с типичното си чувство за хумор 43-годишният Шон. - Изобщо не го очаквах. Отваряйки писмото, всъщност треперех. Мислех си дали е истинско или някаква измислица. По една или друга причина то отиде на стария ни адрес, така че се задейства пренасочването на пощата. Пристигна у дома в деня, в който приключи световното първенство. А трябва да отговориш и да приемеш на следващия ден. За щастие, можеше да се направи по имейл. Сторих го и казах, че ще бъда много благодарен да приема тази чест."

I am truly honoured and humbled to receive an OBE for services to Snooker and to Charity.



Thank you to all who have been part of this journey. It is an honour I will cherish forever. pic.twitter.com/5tPQogFiCz — Shaun Murphy OBE (@Magician147) 13 юни 2026 г.

Мърфи е едва шестият снукър играч, удостоен с OBE. Останалите петима също са бивши световни шампиони: Джо Дейвис, Фред Дейвис, Тери Грифитс, Стив Дейвс и Рони О`Съливан.

Други десетима състезатели при мъжете и жените пък са носители на по-ниското звание - Член на Ордена на Британската империя (МВЕ). Това са Стивън Хендри, Рей Риърдън, Джими Уайт, Джон Парът, Марк Уилямс, Джон Хигинс, Марк Селби, Джъд Тръмп, Вера Селби и Риан Евънс.

"Невероятна чест е за мен да получа този орден. Мисля, че е толкова важно за мен, колкото и за семейството ми. Заклех се да пазя тайна, но казах на майка си и я заклех да пази тайна. Мисля, че никога друг път не я виждал и чувал толкова щастлива. Беше невероятен миг да ѝ кажа и да споделя тази информация", разкри Шон.

Congratulations to 2005 World Champion Shaun Murphy, who has been awarded an OBE in the 2026 King's Birthday honours list for services to snooker and charity. pic.twitter.com/GAY7C2Jf7B — WST (@WeAreWST) 12 юни 2026 г.

Извън зеленото сукно Магьосника е посветил голяма част от времето си на благотворителност. От 2006 г. той работи с домове за сираци в зимбабвийската столица Хараре, от 2015 г. е патрон на Кралската детска болница в Манчестър, а от миналата година помага и на детския хоспис "Рейнбоус" в Лестършър.

"Наистина е хубаво, че съм награден за заслугите ми в снукъра, който е моят живот. Но сякаш признанието за благотворителната ми дейност означава още повече за мен. Снукърът е нещо, което избрах да правя и исках да правя за себе си. Благотворителната дейност, в която участвам от много години, няма нищо общо с мен и признанието за това е много възнаграждаващо. Вдъхновява ме да работя още по-усърдно в бъдеще. Просто се опитвам да правя каквото мога за когото мога, когато имам време. Не искам публичност за тези неща. Не я търся, така че да получа наградата за това е изключително смиряващо", сподели Мърфи,