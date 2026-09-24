Росенов стигна финал на Евро 2026 по бокс

БФБокс Финалистът в кат. до 60 кг Радослав Росенов позира щастлив с президента на боксовата ни федерация Красимир Инински и треньора на националния отбор Жоел Арате.

Радослав Росенов се класира за финала в кат. до 60 кг на европейското първенство по бокс в София. 22-годишният русенец надделя с неединодушно съдийско решение над испанеца Еварт Андрес Марин Ернандес в днешните 1/2-финали в зала "Асикс Арена".

Българинът натрупа преднината си в първите два рунда, в които успяваше да пласира точни удари и същевременно беше достатъчно предпазлив. Във финалната част Ернандес показа изключително агресивна игра, но това не промени крайния изход на двубоя и Росенов получи победата с 4:1 съдийски гласа.

Единственият проблем за нашия национал дойде от факта, че за втори път му се отвори аркада. Във вчерашния 1/4-финал с руснака Всеволод Шумков това се случи над дясната вежда, а днес - над лявата.

"Щастлив съм, че ще играя финал на родна земя. Тренирах много здраво за това първенство - коментира Радо пред БНТ. - Днес съперникът ми беше много крив. Трябваше да изиграя мача в кубински стил. Жоел Арате ми даде тази тактика. Благодаря на публиката за подкрепата, която винаги е тук, независимо дали печелим, или губим. Аркадите не ме притесняват. Готов съм да взема златото. Качвам се утре на ринга и трябва да го взема."

Съперник на Росенов във финала на Евро 2026 в петък ще бъде украинецът Айдер Абдураимов. Двамата се познават отлично, като българинът победи този боксьор преди година на световното първенство в Ливърпул.

В вечерната сесия в "Асикс Арена", която започва в 18:00 ч., на ринга ще се качи и другият български боксьор, достигнал до мачовете за разпределяне на медалите - Рами Киуан. Той ще се бие с руснака Исмаил Муцолгов за място във финала на кат. до 75 кг.