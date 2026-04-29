Най-бързият гол доближи "Кристъл Палас" до финал в Европа

"Нотингам Форест" победи "Астън Вила" в първи 1/2-финал в Лига Европа

Днес, 00:08
Новозеландецът Крис Ууд бележи от дузпа гола за "Нотингам Форест", който се оказа и победен срещу "Астън Вила".
Дебютантът в Лигата на конференцията "Кристъл Палас" е отборът, който е най-близо от всички след изиграването на днешните първи 1/2-финални срещи в двата турнира под Шампионската лига. Лондончани спечелиха с 3:1 гостуването срещу "Шахтьор" (Донецк), което се игра на неутрален терен в Краков (Полша). Това бе най-изразителната победа от всички четири мача. Исмаила Сар откри за "Палас" още в 21-ата секунда, а това бе и най-бързият гол в историята на Лигата на конференцията.

За успеха се разписаха още Даичи Камада (58-а мин.) и Йорген Странд Ларсен (85). За "Шахтьор" Олег Очеретко вкара за 1:1 в 47-ата минута.

В другия 1/2-финал от третия по сила турнир "Райо Валекано" победи с 1:0 гостуващия "Страсбург" с попадение на бразилеца Алешандре Алемао в 54-ата минута.

В Лига Европа с най-голям интерес бе чакан английският сблъсък на 1/2-финалите между "Нотингам Форест" и "Астън Вила". Първият мач се игра в Нотингам и бе спечелен от домакините с 1:0. Решаваща се оказа дузпата, отбелязана от новозеландския нападател Крис Ууд в 71-ата минута.

"Брага" също взе минимален аванс, побеждавайки с 2:1 "Фрайбург" в Португалия. Турският халф Демир Тъкназ откри в 8-ата минута, а ивоарецът Марио Доржелес донесе успеха във втората минута след края на редовното време. За "Фрайбург" се разписа италианецът Винченцо Грифо в 16-ата минута. Точно преди почивката пък Родриго Саласар изпусна дузпа за "Брага".

Всички реванши са на 7 май.

 

1/2-ФИНАЛИ В ЛИГА ЕВРОПА 2025/2026

"Нотингам Форест" - "Астън Вила" 1:0 / реваншът е на 7.V

"Брага" - "Фрайбург" 2:1 7.V

 

1/2-ФИНАЛИ В ЛИГА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 2025/2026

"Райо Валекано" - "Страсбург" 1:0 /  7.V

"Шахтьор" (Донецк) - "Кристъл Палас" 1:3 / 7.V

 

Футболистите на "Райо Валекано" са пощурели от радост след гола на Алемао срещу "Страсбург".
ЕПА/БГНЕС Футболистите на "Райо Валекано" са пощурели от радост след гола на Алемао срещу "Страсбург".
