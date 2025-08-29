Керкез: В ЦСКА има паника в края на мачовете

БГНЕС Треньорът на ЦСКА Душан Керкез външно бе в добро настроение по време на пресконференцията преди мача със "Славия", въпреки че отборът му все още няма победа и напрежението над него и играчите е голямо.

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез обясни, че слабите резултати на отбора се дължат най-вече на психологически проблем в отбора. Той дори си призна, че сред играчите му настъпва паника в края на мачовете, ако тимът не води в резултата.

"Вижда се, че проблемът е психологически, а не физически. Има паника в последните минути, когато нямаш резултати. Никога мой отбор не е бил слаб физически. Физически сме на високо ниво, а за всичко друго трябва време. Атмосферата в отбора трябва да бъде на добро ниво, за да се постигне нещо", заяви Керкез в навечерието на утрешното гостуване срещу "Славия" от VII кръг на Първа лига. Мачът е от голяма важност за ЦСКА, тъй като отборът ще търси първа победа в официален мач през сезона, а е доста ключов и за самия Керкез, тъй като евентуален негативен резултат би разклатил сериозно позициите му в клуба.

Но босненският специалист изрази оптимизъм в успеха утре. Той също така увери, че усеща доверие от страна на ръководството и футболистите: "Светлината за мен е добрата енергия и игра (б.ред. - при загубата с 0:1 от "ЦСКА 1948"). Усещам подкрепата от клуба, както и от футболистите. Трябва спокойствие. В този момент търсим спокойствието. Когато правите отбор, не може да имате само футболно качество. Трябва да има характер. Тези футболисти трябва да са отбор. Всички трябва да мислят и дишат, да имат една цел. Сега сме по-близо и се надявам да направим отбор, който да бъде основа за бъдещето на ЦСКА."

Душан Керкез призна също, че постоянното напускане на футболисти нарушава баланса в състава, който се нуждае от още попълнения до края на летния трансферен прозорец (б.ред. - 12 септември за България).

На дневен ред обаче е двубоят със "Славия" и треньорът предупреди: "Най-важно от всичко е мачът със "Славия". Ще играем срещу един отбор, който има много добър треньор, който познава много добре първенството и всичко. Те имат много млади футболисти, а победата, която постигнаха в предишния мач (б.ред. - 2:0 над "Арда") със сигурност ще им даде допълнително самочувствие. Винаги е трудно да се гостува на "Славия" там. Трябва да бъдем по-концентрирани и да сведем грешките ни до минимум. Трябва да си реализираме головите възможности. Ако не вкараме голове, няма нищо да се промени."

В този мач няма да играе централният защитник Лумбард Делова, който е контузен. Новопривлеченият Кевин Додай е подновил тренировки след 3-седмично възстановяване, но още не е сигурно дали ще попадне в групата. Под въпрос е и Георги Чорбаджийски, който в последните два дни е бил с вирусно заболяване.

Мачът "Славия" - ЦСКА е утре от 21:15 ч. и ще се предава по Диема спорт. Главен рефер ще е Георги Давидов, срещу чието назначаване от ЦСКА пуснаха през седмицата официална протестна позиция.