ЦСКА се раздели с Владимир Манчев

CSKA.BG Владимир Манчев изкара 15 месеца като треньор на дублиращия отбор на ЦСКА, преди да бъде освободен от поста.

Владимир Манчев вече не е треньор на дублиращия тим на футболния ЦСКА. От клуба обявиха, че се разделят с него и помощника му Кирил Божков, като мотивираха решението с "процеси на преструктуриране".

Истинската причина всъщност са слабите резултати на "ЦСКА II" във Втора лига. Отборът няма победа в последните три мача, след като завърши 1:1 в неделя при гостуването срещу "Хебър". В момента дубълът на "червените" е на 10-о място в класирането с 8 точки от 8 мача (2 победи, 2 равенства и 4 загуби).

Владимир Манчев (47 г.) бе назначен на поста на 8 юни м. г., като под негово ръководство "ЦСКА II" завърши на 13-а позиция в крайното класиране през миналия сезон (2024/25). Това бе втори опит на бившия национал като главен треньор след неуспешния му 6-месечен престой в "Хебър" - от септември 2022 до март 2023 г.

В следващите дни ЦСКА ще обяви новия наставник на резервния тим. Останалите трима асистенти на Манчев - Христо Видинов, Костадин Джоргов и Ивайло Иванов, продължават работа в клуба, но на други позиции в детско-юношеската школа.