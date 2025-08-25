Медия без
ЦСКА започна седмицата с още един освободен

Аарон Исека стана 11-ият футболист, засегнат от чистката в клуба

Днес, 11:33
Аарон Исека (вляво) не впечатли особено по време на близо едногодишния си престой в ЦСКА.
Часове след загубата с 0:1 от "ЦСКА 1948", ръководството на ЦСКА обяви още един освободен от клуба. Това е нападателят Аарон Исека (27 г.), брат на белгийския национал Миши Бачуаи, който в момента е футболист на "Айнтрахт" (Франкфурт).

Раздялата с Исека обаче не бе обвързана със снощия разочароващ резултат. Той бе определен като ненужен от ръководството и треньора Душан Керкез преди повече от месец - на 14 август, като беше пратен да тренира с дублиращия отбор. Аарон Исека дойде в ЦСКА в началото на септември 2024 г. с впечатляваща визитка (престои в "Барнзли", "Тулуза", "Мец", "Олимпик", М), но в последвалия почти едногодишен период не впечатли особено - 22 мача и 1 гол във всички турнири. Проблем при него бяха и честите контузии, попречили му да покаже качествата си.

Исека става 11-ият футболист, който бе засегнат от чистката в ЦСКА. Преди него клубът се раздели с вратарите Иван Дюлгеров и Димитър Евтимов, защитниците Лиъм Купър и Тибо Вион, с халфовете Марселино Кареасо и Джонатан Линдсет, с крилата Джейсън Локило и Зюмюр Бютучи, а ненужният Матиас Фаетон беше преотстъпен на швейцарския "Цюрих". Станислав Шопов пък премина като свободен агент в хърватския "Осиек".

Все още се преговаря за прекратяването на договора с национала на Люксембург Мика Пинто, който също от месец тренира с втория тим на ЦСКА.

