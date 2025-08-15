"Левски" и ЦСКА обявиха силни трансфери в един ден

Двата водещи софийски клуба - "Левски" и ЦСКА, обявиха нови попълнения в един и същ ден. При това и в двата случая става въпрос за футболисти с добри визитки.

"Сините", които имат дефицит на централни защитници след продажбата на Келиан ван дер Каап в катарския "Ал Сайлия", подписаха с Никола Серафимов. 26-годишният бранител е национал на Северна Македония и идва като свободен агент, след като разтрогна с унгарския "Фехервар". Преди това е играл в родината си за "Вардар", с който става шампион през сезон 2019/20, в "Пелистер" (Битоля), "Брегалница" (Щип) и "Брера". В Унгария пък е играл още за "Залаегерсег".

Серафимов има 22 мача и 1 гол за националния тим на Северна Македония. Той става третият нов чужденец в "Левски" след френския халф Мазир Сула и бразилското крило Рилдо, а също така е и общо петото лятно попълнение, заедно с вратаря Мартин Луков и нападателя Радослав Кирилов.

В ЦСКА пък вече имат шести нов футболист. Това е португалският централен халф Бруно Жордао (26 г.), който от началото на 2024 г. бе в полския "Радомяк" (Радом). Преди това Жордао има три мача за "Лацио", един мач за "Уулвърхемптън", бил е също в "Униао Лейрия", "Санта Клара" и швейцарския "Грасхопърс". Играл е във всички юношески национални формации на Португалия, а има и мач за младежкия национален тим.

Преди него ЦСКА подписа с голмайстора на Първа лига за миналия сезон Леандро Годой, младежкия национал на Албания Кевин Додай, бразилския десен бек Дейвид Самуел Кустодио Лима - Пастор, шведския халф Давид Сегер, а от "ЦСКА 1948" бе купен централният защитник Теодор Иванов, син на Валентин Илиев.