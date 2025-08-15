Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Левски" и ЦСКА обявиха силни трансфери в един ден

"Сините" подписаха с национал на Северна Македония

Днес, 16:30
Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров (вляво) приветства новопривлечения Никола Серафимов на фона на портрета на клубната легенда Георги Аспарухов.
Левски
Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров (вляво) приветства новопривлечения Никола Серафимов на фона на портрета на клубната легенда Георги Аспарухов.

Двата водещи софийски клуба - "Левски" и ЦСКА, обявиха нови попълнения в един и същ ден. При това и в двата случая става въпрос за футболисти с добри визитки.

"Сините", които имат дефицит на централни защитници след продажбата на Келиан ван дер Каап в катарския "Ал Сайлия", подписаха с Никола Серафимов. 26-годишният бранител е национал на Северна Македония и идва като свободен агент, след като разтрогна с унгарския "Фехервар". Преди това е играл в родината си за "Вардар", с който става шампион през сезон 2019/20, в "Пелистер" (Битоля), "Брегалница" (Щип) и "Брера". В Унгария пък е играл още за "Залаегерсег".

Серафимов има 22 мача и 1 гол за националния тим на Северна Македония. Той става третият нов чужденец в "Левски" след френския халф Мазир Сула и бразилското крило Рилдо, а също така е и общо петото лятно попълнение, заедно с вратаря Мартин Луков и нападателя Радослав Кирилов.

В ЦСКА пък вече имат шести нов футболист. Това е португалският централен халф Бруно Жордао (26 г.), който от началото на 2024 г. бе в полския "Радомяк" (Радом). Преди това Жордао има три мача за "Лацио", един мач за "Уулвърхемптън", бил е също в "Униао Лейрия", "Санта Клара" и швейцарския "Грасхопърс". Играл е във всички юношески национални формации на Португалия, а има и мач за младежкия национален тим.

Преди него ЦСКА подписа с голмайстора на Първа лига за миналия сезон Леандро Годой, младежкия национал на Албания Кевин Додай, бразилския десен бек Дейвид Самуел Кустодио Лима - Пастор, шведския халф Давид Сегер, а от "ЦСКА 1948" бе купен централният защитник Теодор Иванов, син на Валентин Илиев.

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков представя първия играч, привлечен след неговото идване в клуба - Бруно Жордао.
CSKA.BG Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков представя първия играч, привлечен след неговото идване в клуба - Бруно Жордао.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, ЦСКА

Още новини по темата

"Левски" и "Арда" маршируват към Лигата на конференцията
14 Авг. 2025

Започна масова чистка в ЦСКА
14 Авг. 2025

Звезда на ЦСКА спря да тренира и поиска трансфер
13 Авг. 2025

ЦСКА назначи "червен" юноша за спортен директор
11 Авг. 2025

Безсилието на ЦСКА донесе нови викове "Оставка!"
09 Авг. 2025

Керкез: Срам е да водиш ЦСКА и три мача да нямаш победа
08 Авг. 2025

Късна победа доближи "Левски" до плейоф в Лигата на конференцията
07 Авг. 2025

ЦСКА купи голмайстора на Първа лига
07 Авг. 2025

Веласкес забрани в "Левски" да се приемат за фаворити утре
06 Авг. 2025

Косовски национал бе отстранен от първия тим на ЦСКА
05 Авг. 2025

Португалски директор в ЦСКА подаде оставка заради кризата
04 Авг. 2025

"Левски" остана на върха след късна победа над "Славия"
03 Авг. 2025

Феновете поискаха двама директори на ЦСКА да напуснат
03 Авг. 2025

Кризата в ЦСКА доведе до първа загуба
02 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар