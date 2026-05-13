ЦСКА и "ЦСКА 1948" направиха услуга на "Лудогорец" с равенство

Контузия на основен играч допълнително усложни ситуацията за треньора Христо Янев

Днес, 19:57
Аржентинският халф на "ЦСКА 1948" Браян Собреро (вдясно) се готви да пресрещне бразилския бек на ЦСКА Давид Пастор по време на днешния мач на ст. "Васил Левски".
ЦСКА и "ЦСКА 1948" завършиха 1:1 в последния мач помежду си този сезон. Равенството обаче може да се окаже в полза на "Лудогорец", който също е с 63 т., както и двата тима с името ЦСКА, но по-късно тази вечер приема "Левски" и има възможност да вземе аванс пред конкурентите за второто място.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев нямаше възможност да разчита на наказаните Сантиаго Годой, Леандро Перейра и Джеймс Ето'о. За капак дойде и нова контузия в тима му - в 54-ата минута един от най-силните му играчи в последните мачове Мохамед Брахими бе заменен принудително.

"ЦСКА 1948" откри в 34-ата минута от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Лумбард Делова. Наказателният удар беше изпълнен от Мамаду Диало, който отбеляза 18-ото си шампионатно попадение за сезона.

ЦСКА изравни в 66-ата минута, когато беларуският национал Макс Ебонг засече центриране на Пастор.

Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви: "През първото полувреме ЦСКА 1948 не създаде кой знае какво да ни затрудни. Нашата реакция беше само и единствено да обърнем мача. Имахме достатъчно на брой ситуации, но не се получи. Продължаваме напред. Не мога да бъда недоволен от старанието и създадените ситуации. Днес срещнахме отбор, който е силен на контраатака. В някои моменти ни затрудниха, в други успяхме да преодолеем ниския им блок. Трябва да бъдем малко по-умни в тези ситуации и да ги реализираме. Чакам информация от медицинския щаб за състоянието на Брахими. Надявам се да бъде възстановен за важните мачове, които ни предстоят."

Колегата му от "ЦСКА 1948" Александър Александров каза: "Изиграхме много добър мач. Мога да твърдя, че загубихме две точки, не спечелихме една. От 75-ата до 90-ата минута имахме много пропуски. Това натежава на точковия актив. Поздравявам момчетата. След три дена имаме мач, който също е важен (б.ред. - домакинство срещу "Лудогорец"). В битката сме за медалите, нищо не е загубено. Първите 15 минути на второто полувреме се прибрахме, което не беше по план, ще работим за това. Смените днес се справиха добре, трите смени накуп промениха ритъма."

