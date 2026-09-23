Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българският бокс вече има гарантиран медал от Евро 2026

Радослав Росенов детронира шампиона в кат. 60 кг и се класира за 1/2-финалите в София

23 Септ. 2026Обновена
Радослав Росенов е избухнал в радостни възгласи, след като реферът е вдигнала ръката му като победител в 1/4-финала срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков на ринга в "Асикс Арена" в София.
БФБокс
Радослав Росенов е избухнал в радостни възгласи, след като реферът е вдигнала ръката му като победител в 1/4-финала срещу действащия европейски шампион Всеволод Шумков на ринга в "Асикс Арена" в София.

Българският национален отбор по бокс заслужи първи медал от европейското първенство за мъже и жени в София. Извоюва го Радослав Росенов в кат. до 60 кг, класирайки се за 1/2-финалите и гарантирайки си минимум бронз.

22-годишният русенец взе своеобразен реванш срещу руснака Всеволод Шумков, от когото загуби на финала на Евро 2024. Сега Росенов детронира шампиона на 1/4-финал, постигайки труден успех с 3:2 съдийски гласа (28:27, 26:29, 27:28, 28:27, 28:27) пред пълните трибуни на "Асикс Арена".

Съперник на Радо за място във финала ще бъде испанецът Андрес Ернандес. Полуфиналите в категорията са в четвъртък (24 септември) следобед и ще бъдат излъчвани пряко по БНТ 3 и онлайн на сайта на обществената телевизия.

Още двама българи ще излязат тази вечер на ринга в столичната зала с шанс да си осигурят медали от Евро 2026. Актуалният европейски шампион Рами Киуан (75 кг) ще спори с поляка Матеуш Урбан, а звездата на женския ни бокс Станимира Петрова (57 кг) ще се изправи срещу ирландката Микаела Уолш.

На 1/4-финалите отпадна Уилиам Чолов (80 кг), който заради рано отворила се аркада получи лекарска забрана и не успя да довърши мача срещу сърбина Рашко Симич.

На 5-о място завърши и младата надежда Алейна Мехмед при дебюта си на континентално първенство при дамите. В кат. до 80 кг националката ни отстъпи във вторник пред украинката Ирина Луцак.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бокс

Още новини по темата

Легендата Усик освобождава всичките си шампионски пояси

27 Юни 2026

Усик спаси световните си титли срещу кикбоксьор
24 Май 2026

Двамата ни шампиони взеха и Купа "Странджа"
02 Март 2026

Усик ще брани короната в бокса срещу кикбоксьор
28 Февр. 2026

Циганския крал се завръща: Няма по-хубаво - да удрям хора и да ми плащат
05 Яну. 2026

Руснак нокаутира Пулев и му отне титлата
12 Дек. 2025

Пулев е с 10 кг по-тежък от претендента за титлата
11 Дек. 2025

Пулев: Ако беше лесно, нямаше да е приятно
10 Дек. 2025

Усик поиска бивш шампион на WBC за следващ съперник
02 Дек. 2025

България ще приеме Евро 2026 по бокс
01 Дек. 2025

Казах оглави олимпийския бокс и обеща пълно признаване от МОК
24 Ноем. 2025

Руснак се оказа претендентът за титлата на Пулев
16 Окт. 2025

Рами Киуан стана световен вицешампион по бокс
14 Септ. 2025

16 г. по-късно български боксьор е на световен финал
12 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ