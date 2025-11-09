22-годишен китаец спечели първа ранкинг титла

У Идзъ победи снукър легендата Джон Хигинс във финала на Международния шампионат
Днес, 16:12
WORLD SNOOKER
Джон Хигинс и У Идзъ се поздравяват преди началото на финалния мач от Международния шампионат в Нандзин. След края му шотландецът отново стисна ръката на китаеца, за да го поздрави за първата му титла.
Китаецът У Идзъ спечели първата си титла от ранкинг турнир в снукъра. На родна земя в Нандзин 22-годишният талант вдигна трофея от Международния шампионат, побеждавайки във финала живата легенда Джон Хигинс с 10:6.
Шотландският 4-кратен световен шампион ограничи щетите до минимум в първата сесия, в която загуби четири от първите пет фрейма, но впоследствие стигна до 4:5 преди паузата. Във втората сесия обаче представителят на домакините отново наложи доминиращия си стил и след като взе първите три партии, само поддържаше дистанцията.
Идзъ затвори двубоя със сенчъри брейк от 108 т. и приключи срещата с общо четири стотачки (110, 113 и 137 от първата сесия) и други четири серии над 60 т. (86, 62, 87, 80). От своя страна Хигинс успя да композира само една трицифрена комбинация (101) и два халф-сенчъри брейка (54, 53).
Досега най-големите успехи на У в професионалния тур бяха двата достигнати финала в турнирите от "Домашните серии" на Великобритания - "Инглиш Оупън" и "Скотиш Оупън" през 2024 г. В тях той загуби съответно от Нийл Робъртсън (7:9) и Лей Пейфан (5:9).
Заедно с първия си трофей, китаецът получи и чек за 175 000 паунда - най-голямата награда в кариерата му. Превърнати в точки, тези пари изстрелват У Идзъ от 22-ро до 13-о място в световната ранглиста - негов личен рекорд и дебют в Топ 16.
