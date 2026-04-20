Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Прогресивна България" планира по-кратко учене за бакалавър и магистър

Не е ясно как привличането на успели българи от чужбина ще повиши резултатите на учениците

Днес, 21:08
Пресцентър на Прогресивна България
От програмата на ПБ в образованието човек остава с усещането, че авторите й нямат представа кои са големите предизвикателства в българските училища и университети.

Привличане на международни университети и оптимизиране на срока на степените бакалавър и магистър съобразно динамиката на съвременните реалности. Това са част от акцентите в програмата на спечелилата изборите партия "Прогресивна България" в областта на образованието. От години се говори за въвеждане на 3-годишно бакалавърско образование, но засега никой министър не е успял да го прокара, а и не е ясно дали това се има предвид от ПБ.

Авторите май нямат представа кои са големите предизвикателства в българските училища и университети. Идеите са общи и схематични - описани са на 1-2 страници. Няма визия по ключови теми като измерване на качеството на обучението, квалификация и атестиране на учителите, промени в изпитите, мандатност на директорите и т.н.

Основната цел в предизборната програма на партията е "изграждане на конкурентноспособен човешки потенциал, чрез модернизиране на образованието, развитие на STEM, дигитални умения и AI", както и укрепване на връзката между образование, наука и бизнес и привличане на таланти.

Втората цел на ПБ е привличане на кадри от чужбина, като от нея не става ясно каква е връзката й с образованието. Тук се залага на програми за връщане на български специалисти от чужбина; активна работа с историческите български общности; привличане на успели българи в чужбина на ръководни длъжности в реномирани университети и на висококвалифицирани специалисти при ясни условия за работа и пребиваване. Отново няма конкретика какъв ресурс ще е нужен за това, както и колко успели българи искаме да върнем.

В съвсем пожелателен тон е третата цел, озаглавена "талант за икономиката на бъдещето". И тук четем за "развитие на дигитални, инженерни, STEM и AI умения във всички образователни степени и мащабни програми за преквалификация и учене през целия живот"; за "задълбочено партньорство между бизнес, университети, БАН и научни институти чрез съвместни програми, докторантури, стажове и индустриално ориентирани изследвания"; както и за "целенасочени инициативи за насърчаване на предприемачеството сред млади хора и жени в технологичните и иновативните сектори".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Прогресивна България, образование

Още новини по темата

Чий е Радев и накъде тръгва "Прогресивна България"

25 Апр. 2026

Новата партия на Радев пази в строга тайна ръководството си
23 Апр. 2026

Общинари бавно и полека стават радевисти
23 Апр. 2026

Малцина са депутатите на Радев с опит в политиката
22 Апр. 2026

Кампанията на "Прогресивна България" е захранена с 1.1 млн. евро
21 Апр. 2026

Радев обърна вота в смесените райони 
20 Апр. 2026

Румен Радев спечели безапелационно
20 Апр. 2026

Радев обяви победа над "старите партии"
19 Апр. 2026

Радев официално стана председател на партия
17 Апр. 2026

Радевата "Прогресивна България" ползва руски хаштагове в TikTok
17 Апр. 2026

Радев обяви Пеевски за "общ ментор" на ГЕРБ и ПП-ДБ
16 Апр. 2026

КЗК проверява картел при образователните услуги
16 Апр. 2026

Партиите търсят благоволението на изселниците в Турция
15 Апр. 2026

98% от предизборните дарения отиват за Радев и Пеевски
11 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа