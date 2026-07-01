Депутатите задължиха ДАНС да предостави данни за шефовете на НЗОК

Народното събрание задължи председателя на ДАНС да предостави документи и информация за дейността на управителя на НЗОК доц. Петко Стефановски и неговия заместник проф. Момчил Мавров.

Предложението беше прието единодушно. Първоначално то беше направено от "Демократична България", откъдето предложиха да се обхване само информация, свързана с подуправителя на НЗОК Момчил Мавров. "Да установим не просто дейността на Момчил Мавров, а с кои лица е оперирал в сговор – с кои лица е участвал в незаконни дейности, кои са фирмите. В ДАНС такива доклади са налични. Парите за здраве са изключително много и апетите към тях ще продължат. Спирането на източването и спирането на кранчето в Здравната каса зависи от това всички ние да имаме информация как точно се е случвало това. От тази гледна точка е изключително важно ДАНС да ни предостави цялата тази информация", каза съпредседателят на ДБ Божидар Божанов.

От "Прогресивна България" обаче поискаха да се разгледа дейността и на управителя на Здравната каса - проф. Стефановски, за да се гарантира пълна картина на ситуацията и да не се ограничава предоставянето на данни. Управляващите също така поискаха да се задължи председателя на ДАНС да предостави на Народното събрание информация, свързана с отношенията и обвързаности на д-р Стефановски и проф. Мавров с бивши и настоящи народни представители, както и с бивши членове на Министерския съвет. В 7-дневен срок ДАНС трябва да предостави на народните представители документи и информация, включително класифицирана информация, във връзка с данни и проверки за дейността на двамата управители.

Единствено Румен Миланов от ПБ, който е председател на парламентарната комисия за контрол над службите каза, че "в законите за службите и ДАНС пише, че контролът се осъществява от постоянната комисия, а не от Народното събрание. Предлагаме на база данните, които комисията получи, да внесем доклад по отношение на дейността на управителите на НЗОК". И допълни, че първо трябва да се изчака съдът да се произнесе по отношение на дейността на Мавров като подуправител на Здравната каса, и ако бъде установена противозаконна дейност, да се разработят мерки, с които "тези процеси да бъдат сведени до нула".

През юни Петко Стефановски и заместникът му Момчил Мавров подадоха оставки. Стефановски се оттегли часове след като "Прогресивна България" внесе проект за отстраняването му, като обясни решението си с липса на политическа подкрепа. Междувременно от ДБ заговориха за сериозен управленски дефицит в касата и също поискаха оставката на Мавров. Малко по-късно същия ден и зам.-управителят се оттегли от поста. Депутатите се задействаха и започнаха да търсят легитимен човек в ръководството на касата до избирането на ново управление. Единственият кандидат, предложен от ПБ, е д-р Асен Меджидиев, чието изслушване се проведе в парламентарната здравна комисия в края на миналия месец.