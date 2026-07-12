Рафинерията в Сизран гори, това е 12-ият украински удар срещу нея

Украинските военни атакуваха тази сутрин Самарска област. Цел на удара е бил Сизранският нефтопреработвателен завод, собственост на „Роснефт“, съобщиха Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна. В резултат на атаката в предприятието е избухнал мащабен пожар. Размерът на нанесените щети все още се уточнява. Над завода се издигат множество стълбове черен дим.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев потвърди атаката срещу „промишлено предприятие“. По думите му са били повредени и частни, и жилищни сгради. Загинал е един мъж, а трима души, сред които и дете, са хоспитализирани с наранявания.

Сизранската рафинерия има капацитет за преработка на 8,5 млн. тона петрол годишно, произвежда бензин, дизелово гориво и мазут и е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Самарска област. Преди това украинските сили го атакуваха на 21 май, след което заводът временно преустанови работа. По данни на изданието „Вот Так“ това е вече дванадесетият удар срещу рафинерияна.

Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди („Мадяр“) също заяви, че през нощта са били поразени четири ферибота и 10 танкера от руския „сенчест флот“. Той обеща да представи подробности по-късно.

От своя страна губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че украински дронове са ударили пореден танкер, навлизащ в Азово-Черноморския морски канал. По неговите думи разлив на петролни продукти не е имало.