Украински дрон се разби на 5 км от Кремъл

За първи път от месеци украински дрон стигна до Москва и се разби в жилищна сграда. "Избити са стените на три стаи в един от апартаментите. Пострадали няма", съобщи Сергей Собянин. Сградата се намира на около 5-6 км от Кремъл и на 3 км от министерството на отбраната, пише руският Телеграм канал ASTRA.

Упавший ночью в Москве БПЛА оказался полноценным ударным дроном типа FP-1. Это первое зафиксированное присутствие украинских ударных дронов в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время. На календаре всего 4-е число, а дроны долетают почти до первого кольца. pic.twitter.com/zA4VR2DXny — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 4 май 2026 г.

Това се случва 5 дни преди парада по повод 9 май в Москва, за който руският президент Владимир Путин поиска примирие с Украйна от американския президент Доналд Тръмп.

До данни на мониторинговите канали дроновете са маневрирали над Москва на свръхниска височина и така са избягнали ПВО.

UKRAINE’S DRONES HAVE STRUCK MOSCOW

Numerous explosions are confirmed in central Moscow after Ukrainian drones attacked the capital city.



Russia had just transferred over 200+ air defense systems to Moscow for May day and they still couldn't protect the city.



So during the… pic.twitter.com/A5blZPpthQ — The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (@mouw5284) 4 май 2026 г.

Летищата в Москва бяха затворени за часове, което доведе до пълен хаос.

Аэропорт Шереметьево парализован из-за атаки дронов на Москву.



В аэропорту большие очереди, пассажиров не пропускают через зелёный коридор и у всех досматривают багаж. pic.twitter.com/UZgSKO1B4D — Жизнь в России (@Russians_Life) 3 май 2026 г.

117 украински дрона са свалени тази нощ над Москва и други руски региони, съобщи руското министерство на отбраната.

Руските власти взимат извънредни мерки за осигуряване на безопасността на парада, който тази година ще мине без военна техника.