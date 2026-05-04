Украински дрон се разби на 5 км от Кремъл

За първи път от месеци украински дрон стигна до Москва и се разби в жилищна сграда. "Избити са стените на три стаи в един от апартаментите. Пострадали няма", съобщи Сергей Собянин. Сградата се намира на около 5-6 км от Кремъл и на 3 км от министерството на отбраната, пише руският Телеграм канал ASTRA.
Упавший ночью в Москве БПЛА оказался полноценным ударным дроном типа FP-1. Это первое зафиксированное присутствие украинских ударных дронов в непосредственной близости от Кремля за очень длительное время. На календаре всего 4-е число, а дроны долетают почти до первого кольца. pic.twitter.com/zA4VR2DXny— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 4 май 2026 г.
Това се случва 5 дни преди парада по повод 9 май в Москва, за който руският президент Владимир Путин поиска примирие с Украйна от американския президент Доналд Тръмп.
До данни на мониторинговите канали дроновете са маневрирали над Москва на свръхниска височина и така са избягнали ПВО.
UKRAINE’S DRONES HAVE STRUCK MOSCOW— The Ministry Of Ungentlemanly Warfare (@mouw5284) 4 май 2026 г.
Numerous explosions are confirmed in central Moscow after Ukrainian drones attacked the capital city.
Russia had just transferred over 200+ air defense systems to Moscow for May day and they still couldn't protect the city.
Летищата в Москва бяха затворени за часове, което доведе до пълен хаос.
Аэропорт Шереметьево парализован из-за атаки дронов на Москву.— Жизнь в России (@Russians_Life) 3 май 2026 г.
В аэропорту большие очереди, пассажиров не пропускают через зелёный коридор и у всех досматривают багаж. pic.twitter.com/UZgSKO1B4D
117 украински дрона са свалени тази нощ над Москва и други руски региони, съобщи руското министерство на отбраната.
Руските власти взимат извънредни мерки за осигуряване на безопасността на парада, който тази година ще мине без военна техника.
Буквально на всех башнях, стенах и просто зданиях Кремле расставлены бойцы спецподразделений с пулеметами, снайперскими винтовками, специальными приборами. pic.twitter.com/djODumXQLl— ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) 4 май 2026 г.