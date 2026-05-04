Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украински дрон се разби на 5 км от Кремъл

Повредена е жилищна сграда, но пострадали няма

04 Май 2026Обновена
Районът около сградата бе отцепен.
Телеграм
Районът около сградата бе отцепен.

За първи път от месеци украински дрон стигна до Москва и се разби в жилищна сграда. "Избити са стените на три стаи в един от апартаментите. Пострадали няма", съобщи Сергей Собянин. Сградата се намира на около 5-6 км от Кремъл и на 3 км от министерството на отбраната, пише руският Телеграм канал ASTRA.

Това се случва 5 дни преди парада по повод 9 май в Москва, за който руският президент Владимир Путин поиска примирие с Украйна от американския президент Доналд Тръмп.

До данни на мониторинговите канали дроновете са маневрирали над Москва на свръхниска височина и така са избягнали ПВО.

Летищата в Москва бяха затворени за часове, което доведе до пълен хаос.

117 украински дрона са свалени тази нощ над Москва и други руски региони, съобщи руското министерство на отбраната.

Руските власти взимат извънредни мерки за осигуряване на безопасността на парада, който тази година ще мине без военна техника.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

атака с дронове, украинска атака, украински дронове атакуват Москва

Още новини по темата

Украйна удари втора рафинерия в Перм
30 Апр. 2026

Украйна порази 3 руски кораба за ден
18 Апр. 2026

Украйна блокира износа на руски петрол през Балтийско и Черно море
25 Март 2026

Украйна удари най-голямото руско пристанище в Балтийско море
23 Март 2026

ВСУ атакува химически завод в Русия
25 Февр. 2026

Украйна за първи път атакува нефтена платформа в Каспийско море
11 Дек. 2025

Украински дронове пак тестваха отбраната на Москва

28 Окт. 2025

Русия атакува с 450 дрона и 30 ракети енергийната система на Украйна
10 Окт. 2025

Русия проведе най-голямата атака срещу газови обекти в Украйна
03 Окт. 2025

Русия изсипа порой от дронове и ракети над Украйна
20 Септ. 2025

ЕС създава "стена от дронове" срещу Русия
19 Септ. 2025

Тръмп допусна, че руските дронове срещу Полша са грешка
12 Септ. 2025

Полша изпраща 40 000 войници на границите с Беларус и Русия
11 Септ. 2025

Държавите от НАТО не са готови за война - нито сега, нито в бъдеще
11 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа