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Руска атака уби поне 17 души в Киев

Ранените в украинската столица са над 85 след обстрел с десетки ракети и дронове

02 Юли 2026Обновена
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Дарницкия район се е срутила девететажна сграда, като спасителните екипи издирват хора под развалините. Сградата е улучена от ракета
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Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Дарницкия район се е срутила девететажна сграда, като спасителните екипи издирват хора под развалините. Сградата е улучена от ракета

Най-малко 13 души загинаха, а поне 85 бяха ранени, включително две деца, при мащабна руска въздушна атака срещу Киев и други украински градове през нощта срещу 2 юли. 70 от ранените са настанени в болници. Това съобщиха ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко и кметът на украинската столица Виталий Кличко.

Нападението е извършено само часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. По данни на украинските власти Русия е използвала десетки крилати и балистични ракети, както и голям брой ударни дронове, насочени срещу Киев и други региони, пише "Киев Индипендънт".

Ударите са разрушили жилищни сгради, повредили са хотел в центъра на столицата и са предизвикали пожари в редица многоетажни блокове. Към 7:00 ч. местно време щети са били регистрирани на повече от 30 места във всички райони на Киев.

"Противникът отново нанася удари по жилищни квартали и убива цивилни. Разрушенията са изключително тежки, а броят на пострадалите е голям, включително деца", цитиран е Ткаченко.

Хиляди жители на Киев потърсиха убежище в метростанциите, където останаха през цялата нощ. По думите на очевидци взривовете са били толкова мощни, че са се чували дори в дълбоките подземни убежища. Местните власти съобщиха, че ударите са засегнали жилищни квартали в различни части на столицата, като са ранени цивилни и спасители.

Кметът Кличко съобщи, че в Дарницкия район се е срутила девететажна сграда, като спасителните екипи издирват хора под развалините.

Украинската верига бензиностанции WOG съобщи, че поради опасността от въздушни удари временно затваря обектите си в Киев и околностите, както и в Сумска, Черниговска, Харковска, Запорожка, Днепропетровска и Херсонска област.

Русия атакува Украйна през нощта с 570 средства за въздушно нападение – основният удар е бил насочен срещу Киев.

По данни на Военновъздушните сили на Украйна през нощта Русия е изстреляла 74 ракети от различни типове и 496 безпилотни летателни апарата (Shahed, „Гербера“, „Италмас“, „Бандерол“ и дронове-примамки).

Украинската противовъздушна отбрана, авиацията, подразделенията за радиоелектронна борба и мобилните огневи групи по предварителни данни са свалили или обезвредили 524 въздушни цели – 48 ракети и 476 дрона.

Към 09:00 часа са регистрирани попадения на 25 балистични ракети и 12 ударни дрона по 33 обекта, както и падане на отломки от свалени безпилотни апарати на още 18 места.

Карта на нощните руски атаки
Telegram Карта на нощните руски атаки
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Ключови думи:

Русия, Украйна, война

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