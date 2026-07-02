Руска атака уби 25 души в Киев

Telegram Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Дарницкия район се е срутила девететажна сграда, като спасителните екипи издирват хора под развалините. Сградата е улучена от ракета

25 души загинаха, а над 100 бяха ранени, включително две деца, при мащабна руска въздушна атака срещу Киев и други украински градове през нощта срещу 2 юли. По-голямата част от ранените са настанени в болници. Това съобщиха ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко и кметът на украинската столица Виталий Кличко.

After an 11 hours long russian air raid in Kyiv, over 30 hits on residential area, at least 56 people killed and wounded in their homes. Another reason to work for Ukraine’s victory and russia’s collapses. pic.twitter.com/1yJ9teo3Lq — Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) 2 юли 2026 г.

Нападението е извършено само часове след като украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова масирана атака срещу страната. По данни на украинските власти Русия е използвала десетки крилати и балистични ракети, както и голям брой ударни дронове, насочени срещу Киев и други региони, пише "Киев Индипендънт".

Ударите са разрушили жилищни сгради, повредили са хотел в центъра на столицата и са предизвикали пожари в редица многоетажни блокове. Към 7:00 ч. местно време щети са били регистрирани на повече от 30 места във всички райони на Киев.

"Противникът отново нанася удари по жилищни квартали и убива цивилни. Разрушенията са изключително тежки, а броят на пострадалите е голям, включително деца", цитиран е Ткаченко.

Хиляди жители на Киев потърсиха убежище в метростанциите, където останаха през цялата нощ. По думите на очевидци взривовете са били толкова мощни, че са се чували дори в дълбоките подземни убежища. Местните власти съобщиха, че ударите са засегнали жилищни квартали в различни части на столицата, като са ранени цивилни и спасители.

Кметът Кличко съобщи, че в Дарницкия район се е срутила девететажна сграда, като спасителните екипи издирват хора под развалините.

Украинската верига бензиностанции WOG съобщи, че поради опасността от въздушни удари временно затваря обектите си в Киев и околностите, както и в Сумска, Черниговска, Харковска, Запорожка, Днепропетровска и Херсонска област.

Двама души, сред които седемгодишно дете, загинаха, а още девет бяха ранени при руски удари по Днепропетровска област.

Русия е атакувала близо 40 пъти три района с безпилотни летателни апарати, артилерия, авиационни бомби и ракети, съобщиха от областната военна администрация. Повредени са гимназия, жилищни блокове, частни къщи и автомобили.

При атаките са загинали 66-годишен мъж и 7-годишно момиче.

Ранени са девет души, сред които две деца.

Русия атакува Украйна през нощта с 570 средства за въздушно нападение – основният удар е бил насочен срещу Киев.

По данни на Военновъздушните сили на Украйна през нощта Русия е изстреляла 74 ракети от различни типове и 496 безпилотни летателни апарата (Shahed, „Гербера“, „Италмас“, „Бандерол“ и дронове-примамки).

Украинската противовъздушна отбрана, авиацията, подразделенията за радиоелектронна борба и мобилните огневи групи по предварителни данни са свалили или обезвредили 524 въздушни цели – 48 ракети и 476 дрона.

Към 09:00 часа са регистрирани попадения на 25 балистични ракети и 12 ударни дрона по 33 обекта, както и падане на отломки от свалени безпилотни апарати на още 18 места.

Нова руска тактика

Русия започна масово да използва реактивни „Шахед“, които са по-бързи от украинските дронове прехващачи, пише The Telegraph.

Изданието посочва, че новите руски дронове, оборудвани с китайски турбореактивни двигатели, развиват скорост до 500 км/ч, при около 300–350 км/ч за украинските дронове прехващачи.

Заради това мобилните групи за противовъздушна отбрана и дроновете прехващачи вече не винаги успяват да ги свалят, поради което Украйна все по-често е принудена да използва дефицитните ракети за системите си за ПВО.

Засега реактивните дронове представляват по-малка част от руските атаки, но броят им бързо нараства. Според украински анализатори Москва ги използва, за да претоварва украинската противовъздушна отбрана и да разчиства път за балистични и крилати ракети.