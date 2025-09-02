Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Путин предложи на словашкия премиер да направи енергийна блокада на Украйна

Днес, 16:14
Роберт Фицо и Владимир Путин в Пекин. Говорител на ЕК отбеляза, че Фицо не представлява ЕС в Пекин
EPA/BGNES
Роберт Фицо и Владимир Путин в Пекин. Говорител на ЕК отбеляза, че Фицо не представлява ЕС в Пекин

Руският президент Владимир Путин, по време на среща с министър-председателя на Словакия Роберт Фицо в Пекин, предложи Словакия да започне енергийна блокада срещу Украйна и да спре доставките на газ и електроенергия към Киев. Това предложение се съдържа в стенограмата от срещата, публикувана от Кремъл. Поводът е оплакването на Фицо, че Украйна бомбардира през август петролопровода "Дружба", от който Словакия и Унгария получават нефт от Русия. 

„Украйна получава значителен обем енергийни ресурси чрез своите съседи в Източна Европа. Спрете им доставките на газ, които вървят по реверса, спрете им доставките на електроенергия – и те веднага ще разберат, че има някакви граници на поведението им по отношение на нарушаването на чужди интереси“, казва Путин.

Словакия е един от основните канали за реверсивни доставки на газ от Европа за Украйна. Виртуалният обратен поток, при който руският газ, транзитиран към Европа, се препродаваше и оставаше в Украйна, започна да работи през 2020 г., а след началото на пълномащабната война на Русия срещу Екрайна през 2022 г. Словакия, заедно с Унгария и Полша, започнаха физически доставки на гориво за украинския Нафтогаз. През февруари 2025 г. Украйна внесе 7,3 милиона кубически метра газ от Словакия, 7,1 милиона от Унгария и 1,8 милиона от Полша, отбелязва "Медиапул". 

Словакия е и един от най-големите доставчици на електроенергия за Украйна, чиято енергийна система е постоянно обект на руски атаки. През март тази година Киев увеличи вноса на електроенергия с 11% спрямо февруари - до 272 GWh, по изчисления на украинската консултантска компания ExPo. От този обем 42% са от Унгария, 19% от Словакия, 18% от Полша и 16% от Румъния.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Владимир Путин, Роберт Фицо

Още новини по темата

Тръмп обеща тристранна среща с Путин и Зеленски
31 Авг. 2025

Тръмп сведе войната до личностен конфликт между Путин и Зеленски

25 Авг. 2025

Тръмп ще кани Путин на световното по футбол
22 Авг. 2025

Путин поставил три условия за мир
21 Авг. 2025

Рим, Будапеща и Женева са фаворити за срещата Зеленски-Путин
19 Авг. 2025

Путин постави абсурдни условия за мир в Украйна
17 Авг. 2025

Тръмп вече не иска незабавно прекратяване на огъня
16 Авг. 2025

Тръмп: Засега няма сделка!
16 Авг. 2025

Тръмп посрещна Путин в Аляска
15 Авг. 2025

Руската делегация кацна в Аляска
14 Авг. 2025

Срещата на Путин и Тръмп ще е в Анкоридж
12 Авг. 2025

CNN: Зеленски сигурно ще лети до Аляска
10 Авг. 2025

Тръмп пак е разочарован от Путин
07 Авг. 2025

Тръмп: Уиткоф отива в Москва по искане на Русия
04 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар