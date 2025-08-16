Тръмп: Засега няма сделка!

Срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин продължи по-малко от 4 часа и завърши без резултат. Двамата държавни глави размениха серия от любезности, но не постигнаха съгласие. "Имахме много продуктивна среща, обсъдихме много въпроси. Но не можахме да намерим пълно разбиране. Няма сделка, докато няма сделка", заяви президентът Тръмп. След преговорите бе предвиден обяд за делегациите, но той бе отменен, а двамата президенти веднага отлетяха за столиците си.

Официално не бе обявена договореност по нито една тема, не само за войната в Украйна.

"Имахме изключително продуктивна среща и се споразумяхме по много точки, като остават само няколко. Някои от тях не са толкова значими. Една от тях вероятно е най-важната, но имаме много добри шансове да постигнем съгласие по нея. Не успяхме да постигнем съгласие, но имаме много добри шансове да го направим", обясни Тръмп и заяви, че ще се свърже със съюзниците от НАТО и Зеленски за да ги информира за разговора. Запитан по-късно от Шон Ханити какъв съвет би дал на украинския президент Володимир Зеленски след среща с Владимир Путин, Доналд Тръмп заяви, че ще му каже да "сключи сделка", за да сложи край на войната. И допусна, че Зеленски ще откаже.

Малко преди това Владимир Путин прочете дълга реч, в която повтори позициите си, че "Русия смяташе и смята украинския народ за братски, а случващото се - за трагедия и тежка болка", че "създалата се ситуация в Украйна е трагедия и тежка болка за Русия". Путин се надява, че "постигнатото с Тръмп разбиране ще отвори пътя към мира в Украйна". "Надяваме се, че ще успеем в политическата сфера със САЩ да пристъпим "от вчера към утре", каза Путин.

Путин предложи следващата среща да се проведе в Москва. "Това е интересно, ще ми се наложи да се потрудя малко за това. Но ми се струва, че е възможно", отвърна Тръмп. "Путин би искал да сложи край на този конфликт, както и аз, надявам се скоро да се видим", любезно рече Тръмп, а посланика на Русия във Вашингтон Дарчиев обеща бързо да издаде визи на делегацията на САЩ, ако следващата среща наистина бъде организирана в Москва.

"Благодаря ти много, Владимир", рече Тръмп пред журналисти и си тръгна, въпреки че мероприятието бе обявено като пресконференция.

От казаното от двамата президенти се подразбира, че за да не се стигне до примирие и ясно предложение за териториите, руската страна е била твърдо против ключови елементи от евентуалната сделка. Но Москва има предложение и по думите на Путин се надява, че "в Киев и европейските столици ще възприемат всичко това в конструктивен дух и няма да поправят никакви пречки, няма да правят опити за сметка на провокации или задкулисни интриги да осуетят очертаващия се напредък". Според Тръмп, "споразумението за Украйна вече зависи от Зеленски".

Путин положи цветя на гробовете на деветимата съветски летци, погребани на територията на военната база в Форт Ричардсън и след това веднага отлетя за Москва.

Акредитираната към Белия дом журналистка от Fox News Джаки Хайнрих описа разговорите така: "Атмосферата в залата не беше много добра. Всичко изглеждаше неуспешно. Имаше чувството, че Путин влезе, веднага продаде своето, каза това, което искаше, направи снимка до президента Тръмп — и си тръгна". Самият Тръмп обаче заяви в интервю за водещия на Fox News Шон Ханити, че по скалата от 1 до 10 би оценил разговорите като 10. "Засега не смятам да налагам санкции срещу Русия, защото срещата с Путин мина добре", каза Тръмп при Ханити. Попитан по кой голям въпрос вие и Путин не сте съгласни, Тръмп отговори: "Предпочитам да не го правя. Мисля, че някой друг все пак ще го направи публично достояние, те сами ще се досетят".