Путин поставил три условия за мир

Според източници на Reuters, на срещата си с американския президент Доналд Тръмп в Аляска руският президент Владимир Путин е изразил три искания към Украйна: Пълен отказ от контрол над Донбас; отказ от присъединяване към НАТО и забрана за разполагане на западни войски в Украйна. В замяна Москва е готова да замрази фронтовите линии в Запорожска и Херсонска области и да се откаже от претенциите си към отделни райони на Харковска, Сумска и Днепропетровска области, съобщи Reuters.

Тези искания не са нови, но показват, че дори и след съгласието си за среща на президентите Путин, Зеленски и Тръмп, Русия не е склонна на отстъпки.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски също даде да се разбере, че не е склонен на отстъпки. Зеленски заяви днес, че може да се преговаря за територии, но не и за Донбас, а "прекратяване на огъня може да е резултата от потенциалната му среща с Путин".

Американският президент Доналд Тръмп възнамерява да се оттегли от преговорите за прекратяване на руската инвазия в Украйна, пише "Гардиън", цитирайки запознати с ситуацията представители на администрацията. Следващият етап за прекратяване на войната в Украйна трябда да е двустранна среща между Путин и Зеленски, смятал Тръмп и затова решил да остави преговорите за мир да се водят без негово участие.

Тръмп е казал на съветниците си през последните дни, че възнамерява да бъде домакин на тристранна среща с двамата лидери едва след като те се срещнат за първи път, въпреки че все още не е ясно дали тази първоначална конференция ще се състои и Тръмп не възнамерява да се включва в тези усилия.

Президентът на Украйна допусна, че срещата му с руския президент Владимир Путин и американския - Доналд Тръмп, може да се състои в Швейцария, Австрия или Турция. "Справедливо е тя да бъде в неутрална Европа. Среща в Москва не може да има. Будапеща - днес не е лесно", каза Зеленски. Малко по-рано ръководителят на президентския офис Ермак посочи "Ватикана, Женева, Истанбул и Саудитска Арабия" като места за евентуална среща на Путин и Тръмп със Зеленски.

Украинският президент посочи, че ситуацията на бойното поле не е толкова лоша, но е сложна. "За да окупира напълно Донбас, Русия се нуждае от още 4 години", посочи Зеленски. Украйна ще говори за размяна на територии, потвърди Зеленски и отново декларира, че Украйна няма да признае за законна окупацията на своите територии от Русия.

Зеленски поиска от САЩ гаранции за сигурността "по примера на гаранциите на САЩ за Израел". Президентът категорично отхвърли Китай да се включи в групата страни, които ще гарантират в бъдеще сигурността на Киев. "Китай не ни помогна да спрем войната в самото начало и, напротив, подкрепи Русия, отваряйки за нея пазара на дронове. Украйна не се нуждае от гаранции от онези, които не ни подкрепиха тогава, когато това беше наистина критично важно след 24 февруари", каза Зеленски.