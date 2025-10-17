Партията на Роберт Фицо беше изгонена от ПЕС

Основното европейско лявоцентристко политическо семейство изключи днес от редиците си партията на словашкия премиер Роберт Фицо, който бе обвинен, че се е сближил с руския президент Владимир Путин и е подкопал върховенството на закона в собствената си страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА .

Партията на европейските социалисти (ПЕС) гласува единодушно за изключване на партия "Смер" (Посока) заради това, че заемана политически позиции през последните години, които противоречат "остро и дълбоко на ценностите и принципите, зад които застава нашето (политическо) семейство", заяви генералният секретар на ПЕС Джакомо Филибек.

"Това е единодушно, ясно послание. Ако принадлежите към семейството на ПЕС, споделяте ценностите, които всички ние поддържаме", добави той след гласуването на конгреса на формацията в Амстердам. Групата не посочи повече подробности за точната причина за изключването на "Смер".

Фицо заяви, че е разочарован от това решение. "Ако искат да ни накажат, защото определихме, че бракът е уникален съюз между мъж и жена, че казахме, че има само два пола и казахме, че по тези въпроси нашият закон има превъзходство над европейското право - ако това е причината за изключването, тогава - това е чест за нас", посочи той.

През май Фицо беше единственият лидер на страна от Европейския съюз, който пътува до Москва за честванията по случай от 80-годишнината от победата над нацистка Германия през Втората световна война, въпреки призивите на ЕС за бойкот, припомня АП.

Фицо, който е противоречива фигура, както в страната си, така и в чужбина, се върна на власт през 2003 г., след като неговата лява партия "Смер" спечели парламентарните избори с проруска и антиамериканска програма.

Известен с проруските си политически възгледи, той се противопоставя открито на политиките на ЕС по отношение на Украйна. Словакия в момента бави последния пакет санкции на блока срещу Русия, отбелязва АП. През последните години ЕС се опитва да се справи със страни членки като Словакия и Унгария, които са обвинени в отстъпление от демократичните стандарти, изисквани за присъединяване в 27-членния блок.