Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Партията на Роберт Фицо беше изгонена от ПЕС

Причината за изключването на "Смер" вероятно са проруските позиции на словашкия премиер

Днес, 19:38
Роберт Фицо
ЕПА/БГНЕС
Роберт Фицо

Основното европейско лявоцентристко политическо семейство изключи днес от редиците си партията на словашкия премиер Роберт Фицо, който бе обвинен, че се е сближил с руския президент Владимир Путин и е подкопал върховенството на закона в собствената си страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Партията на европейските социалисти (ПЕС) гласува единодушно за изключване на партия "Смер" (Посока) заради това, че заемана политически позиции през последните години, които противоречат "остро и дълбоко на ценностите и принципите, зад които застава нашето (политическо) семейство", заяви генералният секретар на ПЕС Джакомо Филибек.

"Това е единодушно, ясно послание. Ако принадлежите към семейството на ПЕС, споделяте ценностите, които всички ние поддържаме", добави той след гласуването на конгреса на формацията в Амстердам. Групата не посочи повече подробности за точната причина за изключването на "Смер".

Фицо заяви, че е разочарован от това решение. "Ако искат да ни накажат, защото определихме, че бракът е уникален съюз между мъж и жена, че казахме, че има само два пола и казахме, че по тези въпроси нашият закон има превъзходство над европейското право - ако това е причината за изключването, тогава - това е чест за нас", посочи той.

През май Фицо беше единственият лидер на страна от Европейския съюз, който пътува до Москва за честванията по случай от 80-годишнината от победата над нацистка Германия през Втората световна война, въпреки призивите на ЕС за бойкот, припомня АП.

Фицо, който е противоречива фигура, както в страната си, така и в чужбина, се върна на власт през 2003 г., след като неговата лява партия "Смер" спечели парламентарните избори с проруска и антиамериканска програма.

Известен с проруските си политически възгледи, той се противопоставя открито на политиките на ЕС по отношение на Украйна. Словакия в момента бави последния пакет санкции на блока срещу Русия, отбелязва АП. През последните години ЕС се опитва да се справи със страни членки като Словакия и Унгария, които са обвинени в отстъпление от демократичните стандарти, изисквани за присъединяване в 27-членния блок.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Роберт Фицо, Смер, ПЕС

Още новини по темата

Путин предложи на словашкия премиер да направи енергийна блокада на Украйна
02 Септ. 2025

ЕС реши да забрани "Северен поток"

18 Юли 2025

В Словакия текат арести заради военната помощ за Украйна
18 Юни 2025

Хиляди протестираха в Словакия срещу визитата на Фицо в Москва
10 Май 2025

Хиляди словаци протестираха срещу Роберт Фицо
22 Март 2025

Протестите срещу проруската политика на Фицо ескалират
25 Яну. 2025

Хиляди протестираха в Братислава срещу проруската политика на Фицо
04 Яну. 2025

Премиерът на Словакия отиде при Путин
22 Дек. 2024

Премиерът на Словакия обяви война на медиите
09 Окт. 2024

Премиерът на Словакия Робърт Фицо е получил плик с куршум
25 Септ. 2024

Словашкият премиер прости на нападателя си и атакува опозицията
05 Юни 2024

Простреляният словашки президент е изписан от болница
31 Май 2024

Прогнозата за живота на словашкия премиер е положителна
18 Май 2024

Словашки политици обвиниха медиите за стрелбата по Фицо
17 Май 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар