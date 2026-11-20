Две руски ракети и един руски реактивен дрон са паднали в Полша, съобщи министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш. Едната ракета се е взривила в Нови Липовец, другата - в Рудник над Санем, а дронът - в Малодич. Това се е случило по време масираната атака на Русия срещу Украйна снощи.

Полша вдигна във въздуха изтребители по време на атаката. Активирани са комплексите Patriot край летището Жешув-Ясенка и района на Свидник, както и системите за ПВО Poprad и Pilica+. В Люблин бе задействана системата за въздушна тревога, а от летището Жешув бяха евакуирани диспечерите. В операцията са задействани вертолети и три бригади на териториалната отбрана.

Камиш отбеляза, че едната от ракети със сигурност е руска крилата ракета Х-101.

"Не сме установили повреда на критично важна инфраструктура. Има нарушаване на въздушното пространство на Полша и нахлуване на обекти на Руската федерация. Тази атака на Русия срещу Украйна, която засегна Полша, е една от най-големите от началото на пълномащабната война", каза той. И подчерта, че инцидентите са съвпаднали с ученията на "Коалицията на желаещите" в Полша.

В социалните мрежи се появи видео от камера за наблюдение на първия инцидент. "Обектът падна в полето, до гората, и се възпламени. Няма опасност за жителите на близките ферми и горски масиви," каза шефът на люблинския Департамент за безопасност и кризисно управление Дариуш Дзяло.

⚠️ Explosion in Chmielka, Poland, amid air-raid alerts and reports of a Russian projectile — AZI reports.



Nov. 20, 2026. pic.twitter.com/SF32NFefyx — INTERCEPTOR (@InterceptorNews) 20 ноември 2026 г.

Министърът на инфраструктурата на Полша Дариуш Климчак съобщи, че "във връзка с днешната заплаха от атака на въздушното пространство на Полша властите на Полската агенция за аеронивигационно обслужване (PANSA) за първи път взе решение за евакуация на диспечерската кула на летището Жешув-Ясенка". Девет души, включително шестима от оперативния персонал, са се намирали във временното укритие. Климчак уточнява, че преди това два пъти е провеждана подобна евакуация.

#DEVELOPING:



Air raid sirens sounding in Lublin, Poland, amidst reports that a Russian cruise missile may have crossed the border. pic.twitter.com/tUa2tT7stf — Luke Brenner (@TheLukeReport) 20 ноември 2026 г.

Вторият инцидент е край град Рудник над Санем. Според министъра на инфраструктурата на Полша диспечер на железопътния трафик е чул звук, подобен на експлозия, близо до железопътната зона около 6:48 ч. След оглед на близкия район не са открити видими повреди по железопътната инфраструктура. Полските железници (PKP PLK) незабавно са изпратили ремонтна екип, за да инспектира целия участък. Железопътният трафик беше временно спрян в Подкарпатското войводство до 7:33 ч. В момента само участъкът Ниско–Рудник над Санем–Лентовня от железопътна линия 068 остава спрян, като две железопътни инспекционни колички проверяват релсите.

Третият инцидент е в Подкарпатското войводство, близо до село Молодич, в окръг Ярослав. Според RMF FM, полицията е получила сигнал за изгорели метални фрагменти, разпръснати по полето близо до кратер с дължина няколко десетки метра. Свидетел е открил отломките на около три километра от най-близките сгради. Полиция, пожарникари и военна полиция потвърдиха наличието на метални фрагменти на мястото на инцидента. Районът е обезопасен.

NEW: Another possible crash site has been reported in Poland’s Podkarpackie Voivodeship, near the village of Mołodycz, in Jarosław County.



According to RMF FM, police received a report of burnt and torn metal fragments scattered across a field near a crater several dozen metres… pic.twitter.com/lRo5yGgjNY — GeoInsider (@InsiderGeo) 20 ноември 2026 г.

Полското министерство на отбраната свика спешно заседания за инцидентите, написа в "Туитър" военният министър Владислав Кошиняк-Камиш. Съвещание с участието на представители на армията и на спецслужбите свика и премиерът Доналд Туск.