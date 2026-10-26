Семен Новиков донесе първи български медал от световното по борба

Олимпийският шампион Семен Новиков осигури първия медал за България от световното първенство по борба в Астана (Каз). В кат. 87 кг на класическия стил роденият в Харков наш национал се класира за финала и така ще се завърне с минимум сребърно отличие.

28-годишният Новиков започна с лесен туш срещу Латана Сопа от Американско Самоа, но след това за малко не се препъна срещу многократния медалист от европейски първенства Ислам Абасов (Азербайджан). Семен губеше с 4:5 т., но в последните 10 сек. успя да свали на тепиха съперника и да вземе две точки за 6:5. След това Новиков се справи и със световния шампион от 2019 Лаша Гобадзе (Груз) - 3:0.

На полуфинала олимпийският шампион получи силен удар с глава в лицето от съперника си Мухамадкодир Расулов (Узб) и трябваше да получи медицинска помощ за спиране на кръвотечение. С превръзка на главата Новиков все пак успя да спечели с 2:0 и стигна до първия си световен финал. До момента той има в кариерата само един медал от първенство на планетата - бронзов от Белград 2023.

А финалът утре ще е повторение на схватката за олимпийската титла в Париж 2024 - срещу иранеца Алиреза Мохадипиани.

След 2-годишно отсъствие от големи първенства двукратният еврошампион Едмонд Назарян също ще се бори за медал. В кат. 63 кг той започна със 7:0 т. срещу Сахил Сахил (Инд), премина и през еврошампиона от 2025 г. Керем Камал (Тур) - 11:6, и през Мохамад Кешткар (Иран) 8:1.

На полуфинала обаче Назарян - световен вицешампион от 2022 г., загуби от Карен Асланян (Арм) с технически туш (4:12 т.) и ще се бори утре за бронзово отличие с противник, преминал през репешажите.

Днес на тепиха излезе и Абу-Муслим Амаев (67 кг), но след 10:5 срещу Сон Мангуан (КНДР), той загуби от Багдат Сабаз (Каз) с 5:7.

Довечера в схватка за бронзов медал пък ще излезе трикратният европейски шампион Кирил Милов (кат. 97 кг), който ще се бори срещу австриеца Маркус Рагингер.