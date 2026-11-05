Роналдо официално напусна националния отбор на Португалия

След месец на спекулации и "иди ми, дойди ми" Кристиано Роналдо официално обяви, че повече няма да играе за националния отбор на Португалия. Мегазвездата направи това с изявление в социалните мрежи.
В изявлението Роналдо се обръща към феновете и цялата страна. „Португалия винаги ще бъде в мен“, започва той и разказва за дълбоката му връзка с отбора и отговорността, която е носил през годините.
„Към португалците: Дойде моментът да се откажа от фланелката с №7 на нашия национален отбор. Никога не съм я чувствал като изключително моя, но в продължение на 23 години имах привилегията и отговорността да я нося и да я защитавам по всички стадиони на света. Днес дойде моментът да я предам, но това не беше лесно решение, защото има решения, които не взимаш сам“, казва още мегазвездата.
За тези 23 години Роналдо изигра рекордните 243 мача с националния екип и вкара също рекордните 146 гола. Той помогна на Португалия да спечели титлата на Евро 2016 и Лигата на нациите.
Последният мач с националната фланелка с №7 за Роналдо се оказа този с Уелс на 24 септември от европейските квалификации. След това селекционерът Жорже Жезус го остави резерва и въобще не го пусна срещу Норвегия и това възпламени поредица от скандали, оттегляния, взаимни обвинения, условно наказание, за да се стигне до настоящото решение на звездата.
Ето и хронологията на конфликта:
FPF ще организира бенефис
Португалската футболна федерация (FPF) пусна емоционално послание по повод решението на Кристиано Роналдо. В него тя го определя "като вдъхновяващ лидер, пример за всеотдайност и символ на националния тим".
„Повече от изключителен спортист, нашият капитан беше вдъхновяващ лидер, пример за отдаденост и най-яркият символ на духа на националния ни отбор“, пишат още от FPF.
Оттам обявиха намерение да организират специално събитие, което да даде възможност на привържениците и цялата страна да изпратят Кристиано подобаващо.
„Не можем да позволим това сбогуване да премине без заслужена почит. Нашето твърдо желание е да организираме и осъществим церемония, достойна за неговата изключителна кариера“, допълват от FPF.
Посланието завършва с: „Благодарим ти за всичко, КАПИТАНЕ! Това винаги ще бъде твоят дом! Към гол №1000!“