Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Новият треньор на ЦСКА обеща изненади за конкурентите

"Червените" ще посрещнат и "Монако" на стадион "Васил Левски"

Днес, 15:57
Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев (вляво) представя новия треньор на първия отбор Маркус Гиздол.
БГНЕС
Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев (вляво) представя новия треньор на първия отбор Маркус Гиздол.

Конкурентите на ЦСКА в Първа лига трябва да се готвят за някои изненади по време на мачовете. За това се закани новият треньор на отбора Маркус Гиздол, който беше представен официално днес пред медиите.

"Бих искал да ви кажа някои детайли (б.ред. - как ще играе отборът), но тази пресконференция се гледа от голяма част от опонентите ми, така че не мога. Това би било предимство за следващите съперници, защото те не знаят много за това как искам да изглежда отбора ми. Искам да използвам този аванс, а не да казвам всичко на пресконференцията. Трябва да запазя някои тайни", заяви 57-годишният бивш треньор на "Хофенхайм", "Кьолн" и "Хамбургер". Той ще дебютира в неделя срещу "ЦСКА 1948" в мач от XI кръг на Първа лига.

Германецът счита, че е готов за новото си предизвикателство: "Разполагам със страхотни футболисти. Ще видим как играчите ще възприемат вижданията ми и какъв отбор ще изградим. Изгледах последните пет мача. Видях хубави неща, отборът не се справя никак лошо. Не мога да променя всичко за ден или седмица, въпрос на време, работа и колко време футболистите ще свикнат в новите изисквания. Имаме нужда от време, но го нямаме".

Гиздол обясни, че е запознат отлично, че от него се иска да печели трофеи. "Още при първите разговори разбрах, че тук работят хора, които са гладни за успехи. Щастлив съм, че можем да работим в тази насока. Нямам нужда от поставяне на цели, аз съм наясно, че в клуб от такъв калибър се гонят високи цели. Знам колко е хубаво усещането да спечелиш дадено първенство, надявам се да се случи и тук. Наслаждавам се на това предизвикателство. Не съм човек, който дава големи обещания. Мога да гарантирам, че в ЦСКА ще се работи много здраво. ЦСКА има голяма история и разполага с най-добрите фенове в страната. Знам, че ще се нуждаем от тяхната подкрепа. Нашата основна цел е да ги направим щастливи и да ги радваме".

Договорът му е само до края на настоящия сезон, т.е. до юни 2027 г., като подновяването му зависи не само от постигнатите резултати, а и от мнението на самия треньор. Но Маркус Гиздол не е притеснен от това и е оптимист, че ще преподпише: "По-краткият срок на договора ще ни позволи да се опознаем, след което може да продължим".

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев, който представи новия треньор, обоснова избора така: "За да имаме днес нашия треньор в лицето на Маркус, точно този профил и точно този треньор, изисква разговори. Определено в лицето на треньора трябва да виждаме един манталитет на победител, което виждаме в него. Точно такъв човек и профил подхожда на ЦСКА. Плановете ни не са Маркус да е треньор до края на сезона. Силно се надявам ние като негова подкрепа, а и той, да направим следващата стъпка. Не искам договорът да се приема за краткосрочен. Няма общо дали ще изпълни целта с другото".

Илиев обясни и каква ще е ролята в ЦСКА на досегашния треньор Христо Янев: "Неговата работа ще е свързана с методологията на работа в първия, втория, третия отбор и академията. Той ще бъде един сериозен фактор в това нещо".

 

НОВИЯТ СТАДИОН НЯМА ДА Е ГОТОВ ЗА МАЧА С "МОНАКО"

Представянето на Маркус Гиздол беше на новоизградения стадион на ЦСКА и това бе първото събитие, което се провежда там. Но съоръжението още не е готово да приема официални мачове. От клуба обясниха, че домакинството срещу "Монако" на 15 октомври от турнира Лига на конференцията ще се играе на ст. "Васил Левски".

Поглед към новия стадион на ЦСКА отвън...
СПОРТАЛ Поглед към новия стадион на ЦСКА отвън...
... и в една от залите отвътре.
СПОРТАЛ ... и в една от залите отвътре.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ЦСКА, Маркус Гиздол

Още новини по темата

ЦСКА подписа договор с Гиздол само за 9 месеца
29 Септ. 2026

Треньор с голям опит в Бундеслигата поема ЦСКА
28 Септ. 2026

"Левски" и ЦСКА ще имат лек старт за Купата на България
23 Септ. 2026

ЦСКА даде втори шанс на изтърпелия наказание за допинг Георги Йомов
21 Септ. 2026

ЦСКА пропусна в Пловдив да оглави Първа лига
20 Септ. 2026

ЦСКА се доближи плътно зад "Левски"
16 Септ. 2026

ЦСКА излезе на второ място след обрат
12 Септ. 2026

ЦСКА обвини БФС в преднамереност
11 Септ. 2026

"Левски" получи тежка санкция за дербито срещу "Лудогорец"
10 Септ. 2026

Христо Янев остава в ЦСКА, но не като треньор
10 Септ. 2026

ЦСКА разби "Левски" и взе Суперкупата
09 Септ. 2026

Треньорът Христо Янев напуска ЦСКА
08 Септ. 2026

Безгрешният "Левски" дръпна със 7 точки на върха
05 Септ. 2026

Стремежът на ЦСКА към чудо завърши с ново фиаско
27 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки