"Реал" (Мадрид) остава един от двата безпогрешни отбора в основната фаза на Шампионската лига. Испанският гранд разгроми с 5:1 като домакин ПСВ "Айндховен" за петата си победа от пет кръга. До момента със 100-процентова успеваемост е само настоящият носител на трофея "Пари Сен Жермен", но тя е 4 успеха от 4 мача, като парижани приемат в сряда вечер "Рома".
Двубоят на "Сантиаго Бернабеу" не започна гладко за домакините. 37-годишният хърватски ветеран Иван Перишич откри за ПСВ "Айндховен" от дузпа в 32-ата минута. Отговорът на "Реал" дойде след почивката и беше безпощаден - вкараха Ернесто Валверде, Джуд Белингам, на два пъти Килиан Мбапе, а Винисиус Жуниор оформи разгрома, като той улучи и на два пъти гредите. Това беше десета поредна победа за мадридчани във всички турнири под ръководството на Жозе Моуриньо.
Bellingham golazo in second-half comeback ⚪#UCL pic.twitter.com/FtU4E4CJYK— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 ноември 2026 г.
Финалистът в миналогодишния турнир "Арсенал" за пръв път през сезона не успя да спечели домакинство и завърши 1:1 с "Борусия" (Дортмунд). Шведът Виктор Гьокереш откри за "топчиите" още в 10-ата минута, но Максимилиан Байер изравни в 55-ата минута за гостите. "Арсенал" имаше и малшанс, тъй като гредите на два пъти бяха в услуга на вратаря на "Борусия" Грегор Кобел - при рикошет в съотборника му Серу Гираси и при удар на Деклан Райс.
А пълният дебютант в Шампионската лига "Комо" продължава сензационното си представяне. Малкият италиански клуб постигна четвърта победа от пет мача, този път с 1:0 в домакинството срещу АЕК. Попадението отбеляза испанецът Луис Мия в 57-ата минута. След този успех "Комо" е на трето място с 12 точки преди изиграването на останалите 9 мача.
Luis Milla's special goal secures another Como win 💫#UCL pic.twitter.com/ARnXq2OxSu— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 24 ноември 2026 г.
ШАМПИОНСКА ЛИГА, СЕЗОН 2026/2027 - V КРЪГ
24 ноември
"Будьо/Глимт" - ЛАСК 1:0 (Хелмерсен 90+2)
"Галатасарай" - "Астън Вила" 1:0 (Гюл 77)
"Арсенал" - "Борусия" (Дортмунд) 1:1 (Гьокереш 10; Байер 55)
"Комо" - АЕК 1:0 (Мия 57)
"Фейенорд" - "Порто" 0:1 (Таргалин 2-авт)
"Манчестър С" - "Наполи" 2:2 (Буади 67, Шерки 86; Хьойлунд 55, Ланг 76)
РБ (Лайпциг) - "Ланс" 3:1 (Раум 6, Нуса 9, 90+4; Юдол 58)
"Реал" (Мадрид) - ПСВ "Айндховен" 5:1 (Валверде 50, Белингам 60, Мбапе 64, 84, Винисиус 87; Перишич 32-д)
"Слован" (Братислава) - "Бетис" 0:2 (К. Ернандес 43, 57)
25 ноември
"Сабах" - "Барселона" 19:45 ч. (по bTV Action)
"Славия" (Прага) - "Виляреал" 19:45 ч. (по Ринг)
"Атлетико" (Мадрид) - "Викинг" 22:00 ч.
"Брюж" - "Ливърпул" 22:00 ч.
"Интер" - "Щутгарт" 22:00 ч.
"Лил" - "Байерн" 22:00 ч.
"Пари Сен Жермен" - "Рома" 22:00 ч. (по Ринг)
"Шахтьор" (Донецк) - "Фенербахче" 22:00 ч.
"Спортинг" (Лисабон) - "Манчестър Юн" 22:00 ч. (по bTV Action)