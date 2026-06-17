Меси се изстреля с хеттрик към футболно безсмъртие

ЕПА/БГНЕС Капитанът на Аржентина Лионел Меси напредва с топката към вратата на Алжир пред погледа на влезлия като резерва Мохамед Амура.

Световният шампион Аржентина стартира по убедителен начин защитата на титлата си на Мондиал 2026, а капитанът Лионел Меси отвори нова собствена страница във футболната история. В откриващия си мач от група J "гаучосите" сразиха тима на Алжир с 3:0, като всички голове на ст. "Ероухед" в Канзас сити отбеляза неостаряващият гений с №10 на гърба.

Една седмица преди 39-ия си рожден ден Меси стана най-възрастният автор на хеттрик на финалите на световно първенство. Досега този рекорд беше притежание на най-големия му индивидуален съперник в надпреварата за най-добър играч на всички времена - Кристиано Роналдо отбеляза три попадения за Португалия при 3:3 срещу Испания на Мондиал 2018, когато беше на 33 г.

Двамата са и единствените играчи с голове на пет различни планетарни форума. Лео стана първият, който бележи на световни първенства с интервал от 20 години между дебютния и последния си гол, но Кристиано има шанс да изравни това постижение по терените в САЩ, Канада и Мексико.

3 goals, 3 points, 1 Messi. #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 17 юни 2026 г.

Също така Меси стана първият футболист, участвал на шест мондиала. Същото след броени часове ще стори и Роналдо - Португалия започва своята кампания в група К с мач срещу ДР Конго тази вечер от 20:00 ч. българско време.

С трите си попадения срещу Алжир суперзвездата на Аржентина се изравни и на върха във вечната голмайсторска класация на световните първенства с германеца Мирослав Клозе. Двамата имат по 16 гола, като още в следващия двубой Меси може да стане едноличен №1 в историята. Втората среща на шампионите от Мондиал 2022 е на 22 юни срещу Австрия на ст. "АТ&Т" в Арлингтън, щата Тексас.

Всичко това Лео постигна в своя мач №200 с екипа на Аржентина. Той откри резултата в 17-ата мин., в 60-ата удвои, а четвърт час преди края оформи крайния резултат. В 80-ата пък селекционерът Лионел Скалони смени своя лидер, за да може той да обере овациите на над 69 000 зрители в Мисури.

Общо това беше 60-и хеттрик в кариерата на Меси и 11-и с националната фланелка. Но първи на световно първенство.